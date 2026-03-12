circle x black
Cerca nel sito
 

Rombo bianco su sfondo blu, cosa significa questo nuovo segnale stradale

E' un cartello sempre più diffuso in Europa

Il cartello
Il cartello
12 marzo 2026 | 17.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un rombo bianco su sfondo blu. E’ un nuovo segnale stradale sempre più diffuso in Europa, che potrebbe arrivare presto anche in Italia. Ma cosa indica?

In realtà non si tratta di un semplice cartello, ma di uno strumento pensato per cambiare il modo in cui vengono gestite le corsie stradali. Il rombo bianco indica infatti le cosiddette corsie HOV (High Occupancy Vehicle), riservate ai veicoli con più persone a bordo o a basso impatto ambientale.

Questa segnaletica, già utilizzata da decenni negli Stati Uniti e in Canada, sta iniziando a diffondersi anche in Europa con l’obiettivo di ridurre il traffico e l’inquinamento nelle grandi città.

Rombo bianco, cosa significa il nuovo cartello stradale

Il rombo bianco è il simbolo utilizzato per identificare le corsie HOV, cioè corsie dedicate ai veicoli con un’alta occupazione di passeggeri. L’obiettivo? Premiare chi viaggia in auto con più persone a bordo, riducendo il numero complessivo di veicoli in circolazione si legge su Moveo.

Di solito la corsia segnalata dal rombo bianco si trova sulla sinistra della carreggiata, ma non tutti possono utilizzarla liberamente. L’accesso è infatti riservato solo a determinate categorie di veicoli.

In generale possono circolare in queste corsie:

• Auto con almeno due persone a bordo (conducente incluso);

• Veicoli con tre o più occupanti quando indicato da pannelli integrativi;

• Autobus e mezzi di trasporto pubblico;

• Taxi;

• Veicoli elettrici o a bassissime emissioni;

• Veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rombo bianco su sfondo blu Rombo bianco su sfondo blu cartello Rombo bianco su sfondo blu segnale stradale
Vedi anche
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza