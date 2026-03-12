E' un cartello sempre più diffuso in Europa

Un rombo bianco su sfondo blu. E’ un nuovo segnale stradale sempre più diffuso in Europa, che potrebbe arrivare presto anche in Italia. Ma cosa indica?

In realtà non si tratta di un semplice cartello, ma di uno strumento pensato per cambiare il modo in cui vengono gestite le corsie stradali. Il rombo bianco indica infatti le cosiddette corsie HOV (High Occupancy Vehicle), riservate ai veicoli con più persone a bordo o a basso impatto ambientale.

Questa segnaletica, già utilizzata da decenni negli Stati Uniti e in Canada, sta iniziando a diffondersi anche in Europa con l’obiettivo di ridurre il traffico e l’inquinamento nelle grandi città.

Rombo bianco, cosa significa il nuovo cartello stradale

Il rombo bianco è il simbolo utilizzato per identificare le corsie HOV, cioè corsie dedicate ai veicoli con un’alta occupazione di passeggeri. L’obiettivo? Premiare chi viaggia in auto con più persone a bordo, riducendo il numero complessivo di veicoli in circolazione si legge su Moveo.

Di solito la corsia segnalata dal rombo bianco si trova sulla sinistra della carreggiata, ma non tutti possono utilizzarla liberamente. L’accesso è infatti riservato solo a determinate categorie di veicoli.

In generale possono circolare in queste corsie:

• Auto con almeno due persone a bordo (conducente incluso);

• Veicoli con tre o più occupanti quando indicato da pannelli integrativi;

• Autobus e mezzi di trasporto pubblico;

• Taxi;

• Veicoli elettrici o a bassissime emissioni;

• Veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità.