circle x black
Cerca nel sito
 

Sabrina Ferilli vittima di un altro stalker, 36enne si presentò a casa sua con una mazza da carpentiere

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'uomo, un romano. Non è il primo episodio di stalking ai danni dell'attrice

Sabrina Ferilli - (IPa)
Sabrina Ferilli - (IPa)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
14 settembre 2026 | 20.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ancora un caso di stalking ai danni di Sabrina Ferilli. La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per un 36enne romano che il 9 novembre di un anno fa, dopo altri episodi pregressi, ha tentato di entrare nell'abitazione dell'attrice e del marito Flavio Cattaneo armato di una mazza da carpentiere. 

"Togliti di mezzo, devo parlare con Sabrina, non stare in mezzo tra me e lei" ha detto l'uomo sul pianerottolo rivolgendosi a Cattaneo. Ora le accuse nei confronti del 36enne sono stalking e violazione di domicilio e nei suoi confronti il gup di Roma ha disposto una perizia per valutare la pericolosità e la capacità di stare a giudizio.

Non è il primo episodio di stalking ai danni di Ferilli: già nel 2020 un altro uomo era stato condannato nel 2020. Ora il nuovo caso è arrivato nelle aule di piazzale Clodio, dove Ferilli e Cattaneo sono assistiti dall'avvocato Giulia Bongiorno e la prossima udienza è fissata poco prima di Natale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sabrina Ferilli sabrina ferilli stalker sabrina ferìilli minaccia sabrina ferilli minacce stalker
Vedi anche
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"
Bonino, Tajani a camera ardente: "Sull'Europa avevamo obiettivi comuni" - Video
Casini diventa nonno, gli auguri di La Russa in Senato - Video
Bonino, in fila per l'ultimo saluto: "Amica delle donne, lottava per i diritti di tutti" - Video
Bonino, Fini alla camera ardente: "Politica più povera senza di lei" - Video
Bonino, Gualtieri: "Grazie Emma, combattente dolce e tenace" - Video
Camera ardente Bonino, il feretro della leader radicale arriva in Campidoglio - Video
Jovanotti versione romanesca, l'autoironia per chiudere il concerto al Circo Massimo - Video
Venezia 83, Leone d'oro a 'Woman Unknown' di May el‑Toukhy - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza