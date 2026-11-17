Terza donna uccisa in due giorni in provincia di Salerno. Nella mattinata di oggi, martedì 17 novembre, i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino sono intervenuti in una abitazione di Castel San Giorgio, dove è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 88 anni. L'anziana aveva riportato diverse ferite d'arma da taglio all'addome. Il corpo era riverso a terra. La vittima viveva da sola e a lanciare l'allarme è stata la badante in quanto l'anziana non rispondeva. Nel pomeriggio, i carabinieri hanno fermato una persona per omicidio: secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un familiare. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore.

Le altre due vittime

Nella giornata di ieri, una donna di 50 anni era stata trovata morta in casa con ferite da arma da taglio ad Angri, mentre a Serre un uomo di 88 anni è stato arrestato per aver ucciso a coltellate la moglie 82enne malata e allettata.