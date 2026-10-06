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Salone Csr 2026: Billari (Bocconi), 'Andare Oltre significa porsi obiettivi e pensare di poter davvero cambiare il mondo'

06 ottobre 2026 | 14.50
Redazione Adnkronos
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"Per l'università Bocconi 'Andare oltre', tema di questa 14esima edizione del Salone Csr, significa porsi degli obiettivi ambiziosi e porli anche ai nostri ricercatori e ricercatrici, ai nostri studenti e studentesse e pensare che si possa veramente cambiare il mondo". Così Francesco Billari, Rettore dell'Università Bocconi, intervenendo oggi a Milano alla 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, l'appuntamento culturale che favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione sui temi della responsabilità sociale d'impresa.

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