Salone Csr 2026: Billari (Bocconi), 'Andare Oltre significa porsi obiettivi e pensare di poter davvero cambiare il mondo'

"Per l'università Bocconi 'Andare oltre', tema di questa 14esima edizione del Salone Csr, significa porsi degli obiettivi ambiziosi e porli anche ai nostri ricercatori e ricercatrici, ai nostri studenti e studentesse e pensare che si possa veramente cambiare il mondo". Così Francesco Billari, Rettore dell'Università Bocconi, intervenendo oggi a Milano alla 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, l'appuntamento culturale che favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione sui temi della responsabilità sociale d'impresa.