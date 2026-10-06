Salone Csr 2026: Guatri (Fondazione Umberto Veronesi, 'prevenzione fondamentale per rendere persone più consapevoli'

"Come Fondazione Veronesi abbiamo questo grande impegno che promuove la lotta ai tumori, finanziando la ricerca scientifica d'eccellenza e promuovendo l'importante cultura della prevenzione. La prevenzione è fondamentale e anche attraverso le nostre partnership possiamo parlare a un pubblico sempre più ampio e trasversale per rendere le persone più consapevoli e capaci di adottare le migliori scelte per la loro salute". Lo ha detto Anna Guatri, Responsabile Csr Fondazione Umberto Veronesi, in occasione della 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, in svolgimento a Milano. L'appuntamento, dedicato alla responsabilità sociale d'impresa, favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione.