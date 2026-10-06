circle x black
Cerca nel sito
 

Salone Csr 2026: Luca (Fondazione Snam), 'energia e fiducia sviluppata nel territorio al centro del nostro purpose'

06 ottobre 2026 | 14.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Fondazione Snam, la Fondazione d'impresa del Gruppo Snam, attiva da nove anni, partecipa a molte progettualità: siamo attivi in circa 18 regioni su 45 progetti. Solo nel 2025 abbiamo donato oltre 8 mila ore di volontariato attraverso una rete molto estesa e capillare di dipendenti di Snam, che sono volontari attivi nel territorio. Abbiamo toccato le vite di circa 90 mila beneficiari e abbiamo collaborato con oltre 180 enti non profit dislocati in tutto il territorio italiano. L'impatto sociale, naturalmente, non si misura solo in numeri, ma anche in relazione. Infatti, al centro del nostro purpose mettiamo l'energia, le competenze che vengono donate e anche le relazioni di fiducia che sviluppiamo nel territorio". Sono le parole di Marta Luca, Direttrice Generale Fondazione Snam, partecipando oggi a Milano alla 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, l'appuntamento culturale che favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione sui temi della responsabilità sociale d'impresa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Malagò: "Incomprensioni con Buonfiglio? Termine eufemistico" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante
Rispunta il disturbatore tv Paolini, l'appello a Malagò: "Riporti l'Italia al Mondiale" - Video
L'affondo di Bertinotti: "In Italia frattura tra politica e popolo, Vannacci? Pessimo" - Video
Fini: "Remigrazione è una battuta d'operetta, Italia affronti tema integrazione" - Video
'Maschi Veri 2', il cast torna su Netflix: "La vera sfida è crescere uomini diversi" - Video
Torino, gli studenti occupano l'istituto Lagrange - Video
Sinner, stagione 2026 è finita: "Ho bisogno di cure per il ginocchio". Il video annuncio
News to go
Legge elettorale, fiducia su tre articoli
Termoli, furgone finisce in mare e muore il conducente - Video
Legge elettorale, sesto giorno di digiuno per Magi: "Scritto a Mattarella ragioni della mia iniziativa" - Video
Oltre 70 pappagalli e 300 tartarughe stipati in un'auto, maxi sequestro in Sicilia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza