Salone Csr 2026: Luca (Fondazione Snam), 'energia e fiducia sviluppata nel territorio al centro del nostro purpose'

"Fondazione Snam, la Fondazione d'impresa del Gruppo Snam, attiva da nove anni, partecipa a molte progettualità: siamo attivi in circa 18 regioni su 45 progetti. Solo nel 2025 abbiamo donato oltre 8 mila ore di volontariato attraverso una rete molto estesa e capillare di dipendenti di Snam, che sono volontari attivi nel territorio. Abbiamo toccato le vite di circa 90 mila beneficiari e abbiamo collaborato con oltre 180 enti non profit dislocati in tutto il territorio italiano. L'impatto sociale, naturalmente, non si misura solo in numeri, ma anche in relazione. Infatti, al centro del nostro purpose mettiamo l'energia, le competenze che vengono donate e anche le relazioni di fiducia che sviluppiamo nel territorio". Sono le parole di Marta Luca, Direttrice Generale Fondazione Snam, partecipando oggi a Milano alla 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, l'appuntamento culturale che favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione sui temi della responsabilità sociale d'impresa.