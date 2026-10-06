Salone Csr 2026: Lunardini (Cariparma), 'occasione di confronto e scambio di opinioni'

"Questo Salone è un'occasione di confronto e di scambio di opinioni non sempre convergenti, anche divergenti, ma sicuramente arricchee. Le fondazioni di origine bancaria stanno attraversando un momento di riflessione sul loro fare filantropia e per noi il confronto con altre fondazioni, corporate, di famiglia ed altre realtà del settore è sicuramente un momento che ci arricchisce nella nostra riflessione e nel nostro percorso". Così Antonio Lunardini, Direttore Generale Fondazione Cariparma, intervenendo oggi a Milano alla 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, l'appuntamento culturale che favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione sui temi della responsabilità sociale d'impresa.