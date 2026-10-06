Salone Csr 2026: Sobrero (Koinètica), 'a tutti auguro il coraggio di aprirsi alle novità'

"Un messaggio più importante che voglio lanciare a tutti i partecipanti è di avere sempre il coraggio di fare scelte che non hanno nulla a che fare con il già fatto e già visto. Dobbiamo lasciare la nostra comfort zone e cercare di aprirci anche a soluzioni nuove, anche se non sono sempre facili. Siamo più propensi a ripetere ciò che già conosciamo, ma è importante sperimentare anche nuovi modi di gestire le organizzazioni". Sono le parole di Rossella Sobrero, Presidente Koinètica, partecipando oggi a Milano alla 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, l'appuntamento culturale che favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione sui temi della responsabilità sociale d'impresa.