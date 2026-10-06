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Salone Csr 2026: Targetti Ferri (L'Oreal Italia), 'portiamo avanti azioni concrete sia in ambito sociale che ambientale'

06 ottobre 2026 | 14.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ci sono delle azioni concrete che L'Oreal Italia sta portando sia in ambito sociale che ambientale: in ambito ambientale stiamo lavorando tanto sul tema delle ricariche, per risparmiare il 60-70% di plastica, di vetro e di materia nei nostri packaging e, quindi, nei nostri prodotti. È un cambio di mindset che stiamo cercando di portare avanti, ma che ha un impatto concreto sull'ambiente in termini di gestione di risorse, dell'energia e dell'anidride carbonica. In ambito sociale, invece, menziono il nostro Salone di bellezza sociale, che abbiamo inaugurato nell'ottobre del 2025 a Milano, grazie alla collaborazione con il progetto Arca in casa Jannacci. È un progetto meraviglioso che permette a donne in difficoltà, provenienti da contesti difficili, di poter accedere a trattamenti di bellezza per potersi sentire più integrate all'interno della società". Così Simone Targetti Ferri, Chief Sustainability Officer L'Oreal Italia,  intervenendo oggi a Milano alla 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, l'appuntamento culturale che favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione sui temi della responsabilità sociale d'impresa.

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