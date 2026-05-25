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Salute, Ferrari (Aism): "Necessaria più informazione su sclerosi multipla"

L'attrice e madrina dell'associazione: "Settimana nazionale fondamentale per parlare di ricerca, di diritti, di malattia e di vita quotidiana"

Antonella Ferrari - (Foto Adnkronos)
Antonella Ferrari - (Foto Adnkronos)
25 maggio 2026 | 19.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Io, che ho la sclerosi multipla, sento l'esigenza che se ne parli di più. Sono un'attrice e vado spesso in televisione a parlare di sclerosi multipla, ma se non lo facessi io se ne parlerebbe davvero poco. Dobbiamo fare informazione sulla malattia affinché faccia meno paura: molte persone ne hanno paura, in quanto non sanno ancora di che cosa si tratta. E' importante parlarne". Lo ha detto Antonella Ferrari, madrina nazionale Aism - Associazione italiana sclerosi multipla, in occasione della presentazione della nuova Agenda della Sm e patologie correlate 2030.

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"La Settimana nazionale della sclerosi multipla, quindi - ha aggiunto - è fondamentale per parlare di ricerca, per parlare di diritti, di malattia e di vita quotidiana, perché le persone con sclerosi multipla hanno una vita, una famiglia, un lavoro, degli scopi da raggiungere e dei sogni. E' molto importante, per noi che abbiamo la Sm, non mettere al centro della nostra vita la malattia. Siamo i protagonisti della nostra vita, non la malattia, non lo deve essere".

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Settimana sclerosi multipla sclerosi multipla informazione malattia
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