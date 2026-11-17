Da Milano a una rete nazionale di sei importanti strutture sanitarie impegnate nella cura e nel sostegno di adolescenti in condizioni di grave sofferenza psicologica e psichiatrica. È il percorso di C'è Da Fare SafeTeen, il protocollo promosso e sostenuto da C'è Da Fare Ets, l'associazione fondata da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi, che a partire dalla collaborazione con l'Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano ha progressivamente esteso questo modello di cura e sostegno ad altri territori italiani. Un percorso che si accompagna a uno studio multicentrico nazionale volto a valutarne i risultati e favorirne la diffusione. Il lavoro costruito dall'associazione e i risultati dell'esperienza milanese sono stati presentati oggi nel corso di una conferenza stampa all'Ospedale Niguarda, alla presenza dei fondatori di C'è Da Fare e dei professionisti sanitari coinvolti.

Il primo passo di questo percorso è stato Cdf SafeTeen Milano, attivo da gennaio 2024 presso l'Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, dove il protocollo offre un trattamento clinico ambulatoriale ad alta intensità rivolto ad adolescenti con grave sofferenza psicologica e difficoltà nel funzionamento quotidiano, per i quali l'assistenza ordinaria non risulta sufficiente. Il progetto prevede percorsi terapeutici della durata di 12 mensilità, destinati a un numero definito di adolescenti selezionati dall'équipe clinica del Niguarda sulla base di specifici criteri di accesso e valutazione dei bisogni. L'obiettivo è affiancare i percorsi assistenziali esistenti del Servizio Sanitario Nazionale, garantendo un supporto più frequente e strutturato che coinvolga anche le famiglie. Il progetto si basa su un approccio multidisciplinare, che integra interventi neuropsichiatrici, psicoterapia individuale e familiare, attività educative e riabilitative e lavoro di gruppo, con l'obiettivo di ridurre la sofferenza e favorire il recupero dell'autonomia e del funzionamento nei contesti di vita. Dal 2025 è stata introdotta anche una fase di media intensità, pensata per consolidare i risultati raggiunti e accompagnare gradualmente gli adolescenti verso i percorsi ambulatoriali ordinari.

"Dal 2024, grazie a C'è Da Fare SafeTeen, al Niguarda abbiamo potuto garantire oltre 3.200 prestazioni tra interventi terapeutici, riabilitativi e attività di coordinamento clinico, offrendo agli adolescenti e alle loro famiglie un percorso di cura intensivo, multidisciplinare e continuativo", afferma Gianluca Marchesini, coordinatore del progetto C'è Da Fare SafeTeen presso l'Ospedale Niguarda e parte del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione. "Le valutazioni cliniche mostrano miglioramenti nelle difficoltà emotive e comportamentali riferite dagli adolescenti e nel loro funzionamento nella vita quotidiana". La collaborazione tra l'Associazione e l’Ospedale Niguarda è nata con l'obiettivo di costruire un percorso capace di offrire risposte concrete sul territorio milanese, ma anche di sviluppare un modello terapeutico strutturato e misurabile, che potesse essere adottato in altre realtà sanitarie. Fin dall'inizio, il progetto è stato quindi impostato su criteri clinici condivisi, modalità di intervento definite e strumenti di valutazione scientificamente validati, per rendere possibile il monitoraggio dei risultati e il confronto tra esperienze diverse. L’obiettivo principale di C’è Da Fare non è soltanto la raccolta fondi, ma seguire e sviluppare insieme agli ospedali il format SafeTeen, monitorandolo per verificarne l’efficacia.

"Quando abbiamo iniziato a lavorare con il Niguarda, volevamo dare una risposta concreta ad adolescenti e famiglie che si trovano ad affrontare situazioni di grande difficoltà, ma anche costruire qualcosa che potesse andare oltre il singolo progetto», dichiarano Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi, fondatori di C'è Da Fare Ets. "La sofferenza psicologica degli adolescenti è un'emergenza nazionale, che tante famiglie vivono ogni giorno, spesso senza sapere a chi rivolgersi o senza trovare risposte adeguate. In questi tre anni, grazie al lavoro dei professionisti dell'ospedale e alla collaborazione costruita insieme, Cdf SafeTeen è cresciuto e ha coinvolto altre importanti realtà sanitarie italiane. Il nostro obiettivo è fare in modo che il sostegno alla salute mentale non si esaurisca in interventi isolati, ma diventi un'opportunità di cura concreta, continuativa e accessibile per un numero sempre maggiore di adolescenti e famiglie. È in questa direzione che vogliamo continuare a lavorare". Dall'esperienza milanese si è sviluppata una rete nazionale di strutture sanitarie impegnate nei progetti di C'è Da Fare Ets dedicati alla salute mentale adolescenziale. Il coordinamento, costituito nel marzo 2026, riunisce sei realtà: l'Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, l'Aou Meyer Irccs di Firenze, l'Ulss 1 Dolomiti di Belluno, l'Istituto Giannina Gaslini di Genova e l’Asl CN1 di Cuneo. Su queste basi è stato avviato uno studio multicentrico nazionale sul modello Cdf SafeTeen, con Niguarda nel ruolo di centro capofila.

"Lo studio multicentrico rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso che abbiamo costruito con le strutture sanitarie della nostra rete - spiega Francesca Gasparini, referente del Comitato Tecnico Scientifico di C'è Da Fare Ets -. Mettere in comune i dati clinici raccolti nei diversi centri significa ampliare il numero di casi osservati e rendere più solide le analisi rispetto a quelle condotte su un singolo centro. Il nostro obiettivo è valutare i risultati del modello CDF SafeTeen attraverso strumenti scientificamente validati e verificarne l'applicabilità in contesti sanitari differenti, per costruire una base di conoscenze condivisa che possa confermare la solidità del progetto e favorirne l'applicazione in altri territori". La ricerca, sottoposta alla valutazione di un Comitato Etico, punta inoltre a produrre evidenze da condividere con la comunità scientifica. Sono già in corso analisi sui dati raccolti dal Niguarda tra il 2024 e il 2026 e dal Bambino Gesù nel 2025, con l'obiettivo di raccoglierne i risultati in una pubblicazione scientifica nel 2027.

Il modello Cdf SafeTeen è stato progressivamente adottato nelle diverse realtà sanitarie, adattandosi alle specificità organizzative e assistenziali dei singoli territori. Per sostenerne la diffusione, C'è Da Fare Ets costruisce sinergie con realtà imprenditoriali sensibili al tema della salute mentale giovanile, coinvolgendole nel finanziamento delle iniziative a livello nazionale e locale. Un lavoro di rete che permette non soltanto di avviare nuovi percorsi di cura, ma anche di sostenerli e rinnovarli nel tempo, garantendo continuità al supporto offerto agli adolescenti e alle loro famiglie. Accanto al sostegno economico, C'è Da Fare Ets accompagna e monitora nel tempo i progetti finanziati, attraverso verifiche periodiche sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, ricevendo informazioni aggregate nel rispetto della riservatezza dei pazienti. La valutazione degli aspetti clinici e scientifici resta affidata ai professionisti sanitari coinvolti.