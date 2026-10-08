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Salute, Rossetti (Osp. San Paolo Milano): "Dalla sinergia tra clinica e industria nuove soluzioni per l'oftalmologia"

08 ottobre 2026 | 14.06
Redazione Adnkronos
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Nel decimo anniversario di NTC, il professor Luca Rossetti, direttore della Clinica universitaria dell'Ospedale San Paolo di Milano, sottolinea il valore del confronto tra ricerca e impresa, definendo la collaborazione con l'azienda farmaceutica italiana: "Estremamente interessante sia da un punto di vista clinico che scientifico". Tra gli esempi citati, un progetto in ambito antibiotico che testimonia il contributo della sinergia tra competenze scientifiche e industriali allo sviluppo di nuove soluzioni terapeutiche.

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