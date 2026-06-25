'Saluti da Torbella', una cartolina di ActionAid contro gli stereotipi su Tor Bella Monaca

Chiunque viva a Roma sa che esiste Tor Bella Monaca. Ma quanto conosce davvero questo quartiere e le persone che lo abitano? Dal percorso di co-progettazione realizzato nell'ambito del progetto BELLA! Fateci Spazio, sostenuto da Fondazione CDP, ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti e realizzato da ActionAid insieme ai partner locali Antropos, Cubo Libro, IF-ImparareFare, Melting Pro e Pianoterra è emerso che Tor Bella Monaca è un quartiere di cui molti parlano, ma che pochi hanno realmente frequentato o conosciuto. A volte, persino chi ci vive non è pienamente consapevole delle opportunità, delle risorse e delle esperienze che può offrire il territorio. ActionAid ritiene che per migliorare le condizioni di vita a Tor Bella Monaca sia necessario scardinare i pregiudizi che ancora la circondano: quelli che portano chi vive in altri quartieri, anche vicini, a non raggiungere amici che vi abitano, a non partecipare alle iniziative sociali e culturali del territorio e, più in generale, a non conoscere il territorio e la sua comunità al di là degli stereotipi.

Per farlo ActionAid ha scelto la cartolina, da sempre simbolo del viaggio e della scoperta. Con una cartolina si invia un messaggio da un luogo lontano, si condivide un racconto e si crea una connessione con chi la riceve. Le cartoline di "Saluti da Torbella" nascono proprio con questo obiettivo: rappresentare attraverso le immagini il quartiere e inviare un messaggio di bambini, bambine e giovani che lo vivono ogni giorno, condividendone la bellezza, le opportunità e le relazioni che lo attraversano. La cartolina come strumento per favorire l'incontro tra persone che vivono nella stessa città, ma che spesso non si percepiscono come parte della stessa comunità. L'obiettivo è costruire un ponte tra Tor Bella Monaca e il resto di Roma. Per portare questo messaggio il più lontano possibile, in occasione del 24 giugno, Giornata Nazionale delle Periferie Urbane, un gruppo di giovani ha attraversato alcune delle fermate più frequentate della Linea C della metropolitana di Roma per distribuire le cartoline, dialogare con i passanti e raccontare il proprio quartiere attraverso uno sguardo diverso, libero dagli stereotipi.

La campagna è stata anche l’occasione per raccontare la metodologia del progetto BELLA! con al centro il lavoro nelle scuole, nei centri estivi e con la comunità volto a contrastare le diseguaglianze educative e la dispersione scolastica: attività di accompagnamento, occasioni di partecipazione e riqualificazione di spazi nelle scuole, perché possano diventare presidi locali, vissuti e capaci di rispondere ai bisogni delle persone. La forza del progetto BELLA! sta soprattutto nell’idea di partire dalle realtà che il territorio già riconosce e costruire insieme ad esse una rete che possa rispondere ai bisogni della comunità nel lungo periodo. I partner locali Antropos, Cubo Libro, IF-ImparareFare, Melting Pro e Pianoterra sono già punti di riferimento per giovani e famiglie e il lavoro di ActionAid e Fondazione CDP insieme a loro permette di intercettare bisogni diversi partendo dalla scuola dell’infanzia fino alle secondarie di secondo grado, con un’attenzione anche a chi rischia di restare ai margini dei percorsi educativi e formativi. Grazie a questa rete oggi il progetto BELLA! Fateci Spazio è presente in otto istituti scolastici del territorio - a Tor Bella Monaca e nei quartieri limitrofi - e ha coinvolto oltre 3.000 tra studenti e studentesse, docenti e famiglie.