Sammy Basso morto in un ristorante di Asolo, era a cena con la famiglia e gli amici

Sammy Basso, il 28enne malato di progeria più longevo del mondo, è morto ieri sera poco prima delle 23, mentre era al ristorante Villa Razzolini Loredan di Asolo (Treviso) dove aveva cenato con la sua famiglia e alcuni amici. Immediato l’arrivo sul posto di un ambulanza del Suem 118, ma tutti i tentativi dei sanitari di rianimarlo sul posto si sono rivelati vani, in quanto Sammy era già morto e poco dopo il medico non ha potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso.

Due giorni fa, Sammy Basso, che era nato a Schio ma viveva a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, era stato premiato alla Scuola Grande di San Rocco a Venezia, nell’ambito del XIV premio giornalistico Paolo Rizzi per il suo impegno nella diffusione della conoscenza della rarissima malattia che aveva e per la promozione della ricerca scientifica.

"Sammy Basso se ne è andato nello scenario migliore possibile, era in una giornata di festa tra noi amici, senza soffrire. Noi non possiamo fare altro che continuare sulla strada che ci ha segnato per portare avanti il suo messaggio di vivere la vita: lui l'ha fatto ampiamente", afferma all'Adnkronos Riccardo Zanolli, vice-presidente dell'Associazione italiana progeria Sammy Basso e amico inseparabile, dai tempi del liceo, del 28enne.

In una nota l'Associazione italiana progeria Sammy Basso sottolinea che "Sammy Basso si è spento ieri sera 5 ottobre, all’improvviso, dopo una giornata di festa circondato dall’affetto di chi gli voleva bene. Siamo profondamente grati del privilegio di aver condiviso una parte del nostro viaggio con lui. A tutti noi ha insegnato che, sebbene gli ostacoli della vita a volte possano sembrare insormontabili, vale la pena viverla con pienezza". "A nome della famiglia, degli amici e dell’Associazione italiana progeria Sammy Basso ringraziamo tutti per la vicinanza manifestata - conclude - Data e luogo del funerale verranno comunicati nei prossimi giorni. Nel rispetto del nostro dolore, chiediamo gentilmente di concederci la riservatezza in questo difficile momento".