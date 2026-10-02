San Francesco, Farchioni 1780 dona olio per Lampada Votiva sulla tomba del Santo

In occasione delle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco, Farchioni 1780 ha aderito all'appello della Regione Umbria donando l'olio destinato ad alimentare la Lampada Votiva che arde sulla tomba del Santo nella Basilica di Assisi. L'iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni francescane che culmineranno il prossimo 4 ottobre e che vedranno la partecipazione del Presidente della Repubblica e dei Presidenti delle Regioni italiane. Farchioni 1780 ha inoltre accolto una delegazione composta da 48 partecipanti, tra cui rappresentanti dell'Italian Caucus of California, senatori e membri dell'Assemblea dello Stato della California, oltre a esponenti del mondo imprenditoriale e associativo statunitense, nell'ambito delle iniziative promosse dal gemellaggio tra San Francisco e Assisi.

Tra le personalità presenti alla visita: i senatori californiani Dave Cortese, Tom Umberg, Lena Gonzalez e Suzette Valladares, insieme agli Assemblymember Chris Ward, Tasha Boerner, Mike Fong, Lisa Calderon, Elizabeth Ortega e Heath Flora. La delegazione comprendeva, inoltre, rappresentanti di importanti realtà economiche e istituzionali della California, tra cui esponenti di Google, Recology, California Life Sciences e altre organizzazioni attive nei settori dell'innovazione, delle infrastrutture e delle relazioni istituzionali. La visita è stata l'occasione per presentare ai rappresentanti istituzionali e imprenditoriali californiani il modello produttivo di Farchioni 1780, fondato sull'integrazione tra agricoltura, trasformazione e presidio delle filiere agroalimentari. Il programma ha incluso lo stabilimento di Farchioni Olii, il birrificio Mastri Birrai Umbri e la cantina Terre de La Custodia, offrendo una panoramica delle principali attività sviluppate nel territorio umbro. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto sui temi dell'agricoltura, della valorizzazione delle produzioni agroalimentari e delle relazioni tra territori, confermando il ruolo che esperienze imprenditoriali fortemente radicate nei luoghi di origine possono svolgere nel dialogo internazionale e nella promozione della cultura produttiva italiana.