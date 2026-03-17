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San Patrizio 2026, significato e tradizioni della festa irlandese

Il 17 marzo cade la festa più importante di Irlanda, ormai festeggiata in tutto il mondo

Festeggiamenti per San Patrizio a Dublino - Ipa
Festeggiamenti per San Patrizio a Dublino - Ipa
17 marzo 2026 | 13.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi, 17 marzo, in tutto il mondo si celebra la festa di San Patrizio . Si tratta della festa più importante dell'anno nella Repubblica d'Irlanda: il Paese oggi si tinge di verde e le città, in particolare la capitale, Dublino, si animano con concerti, parate e fuochi d’artificio.

La festa però è molto sentita anche in altre città del mondo che ospitano importanti comunità irlandesi, ad esempio Montreal, Chicago, Boston e New York, in cui si svolgono sfilate nelle vie cittadine.

Perché si festeggia il 17 marzo

San Patrizio, patrono dell'Irlanda, viene celebrato nell'anniversario della sua morte, che risale al 17 marzo 461.

Chi era san Patrizio?

Il nome con cui San Patrizio venne battezzato era Maewyn Succat. Nato nella Britannia Romana tra il 385 e il 392, intorno ai 15 anni venne rapito dai pirati irlandesi che lo vendettero come schiavo nel nord dell’Irlanda. Dopo sei anni di prigionia, riuscì a liberarsi: tornò in Britannia, dove riabbracciò la sua famiglia, divenne diacono e tornò in Irlanda per diffondere il cristianesimo.

Perché il simbolo di San Patrizio è il trifoglio?

Secondo la tradizione, San Patrizio usava spiegare il mistero della Trinità mostrando il trifoglio, in cui tre foglioline sono legate da un unico stelo. Le immagini di San Patrizio lo ritraggono spesso con una croce in una mano e un trifoglio nell’altra.

Le altre tradizioni

Durante il 'St. Patrick’s Day' è costume vestirsi di verde, bere birra, mangiare il tradizionale 'Irish Stew' e far risuonare le canzoni tipiche per tutta la giornata.

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