circle x black
Cerca nel sito
 

Weekend con sole e caldo, poi Italia divisa a metà per il Ponte del 2 giugno: le previsioni

I meteorologi: proiezioni a lungo termine indicano già una nuova rovente rimonta dell'anticiclone africano per il weekend del 6-7 giugno

Pioggia e sole - (Foto )
Pioggia e sole - (Foto 123RF)
30 maggio 2026 | 09.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Weekend con sole e caldo poi Festa della Repubblica "divisa a metà": previsti temporali al Nord e clima ideale al Centro-Sud dopo un mese di maggio molto vivace sul fronte meteo.

CTA

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che la dinamica atmosferica ci ha fatto vivere sulle montagne russe: dopo un inizio soleggiato, abbiamo affrontato un lungo periodo sottomedia che ci ha costretti a rispolverare i cappotti, per poi essere letteralmente travolti da una bolla rovente africana. Il caldo ha frantumato alcuni record storici del mese, spingendo i termometri fino a toccare i 37°C in Pianura Padana. Come la fisica dell'atmosfera impone, tutto questo calore in eccesso si è poi tradotto in imponenti cumulonembi, portando grandinate diffuse al Nord e fenomeni violenti che ricordano sempre più da vicino il clima equatoriale. Adesso, l'ultimo fine settimana del mese ci saluterà garantendoci una tregua dai fenomeni estremi. Torneranno temperature di stampo africano, specialmente sulle regioni settentrionali, ma fortunatamente senza l'incubo di improvvisi colpi di vento o grandinate devastanti. Sarà un weekend dominato dal sole. L'unica insidia reale sarà l'aumento dell'afa in Pianura Padana, che renderà il clima piuttosto opprimente. Solamente nella giornata di domenica è previsto qualche temporale in transito verso le pianure del Nord-Est, mentre sul resto del Paese il tempo si manterrà stabile. Il discorso cambia radicalmente allargando lo sguardo al Ponte della Festa della Repubblica. Assisteremo a una spaccatura netta della Penisola. Lunedì 1° giugno vedrà un primo, progressivo peggioramento a partire dal Triveneto, specialmente dal pomeriggio, con i fenomeni in successivo spostamento verso la Romagna. Martedì 2 giugno (Festa della Repubblica) sarà all’insegna del maltempo che si accanirà esclusivamente sul Nord Italia. Le piogge saranno più intense su Piemonte e Lombardia: inizieranno al mattino sui rilievi, per poi estendersi dal primo pomeriggio alle zone prealpine, alle aree pedemontane e all'adiacente Pianura Padana. Al contrario, le regioni centro-meridionali godranno di condizioni ampiamente soleggiate, accompagnate da temperature gradevoli e non eccessivamente calde. Il clima ideale per le gite fuori porta. Infine, entrando nelle previsioni a lunga scadenza, la notte successiva al 2 giugno, un vero e proprio fronte atlantico costringerà ad aprire gli ombrelli su buona parte del Settentrione, inaugurando una fase più incerta che coinvolgerà il resto della Penisola da metà settimana. Questo passaggio perturbato tra il 2 e il 3 giugno aprirà la porta a un periodo più fresco e instabile? Al momento i modelli meteorologici dicono il contrario.

Le proiezioni a lungo termine indicano già una nuova rovente rimonta dell'anticiclone africano per il weekend del 6-7 giugno.

Nel dettaglio

Sabato 30. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: qualche rovescio sulle Isole Maggiori interne.

Domenica 31. Al Nord: temporali di calore sulle Alpi, sole altrove. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato.

Lunedì 1. Al Nord: temporali in arrivo sul Nord-Est, sole altrove. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato.

Tendenza: 2 giugno, Festa della Repubblica, con temporali al Nord, caldo e soleggiato altrove.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo weekend meteo ponte 2 giugno meteo 2 giugno sole e caldo sole e temporali maltempo
Vedi anche
Cartoons in the Bay, Pera Toons: "Ai ragazzi dico di non mettere da parte la risata"
News to go
Ponte del 2 giugno, attesi 45 milioni di veicoli sulla rete stradale
Reggio Emilia, camion si ribalta: maiali in fuga sulla carreggiata - Video
Cottarelli: "Rialzo tassi Bce a giugno non scontato" - Video
Cartoons on the Bay celebra Don Daglow, la leggenda dei videogiochi - Videonews dalla nostra inviata
Bankitalia, da Panetta allarme inflazione e pil: "Innovare per crescere" - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Elezioni amministrative, ballottaggi il 7 e 8 giugno
News to go
Export italiano corre verso i Paesi extra Ue: +11,3% ad aprile
Restaurata la Fontana di Colombo, ambasciatore italiano in Usa: "Momento di grande soddisfazione" - Video
News to go
Sciopero generale 29 maggio, ecco chi si ferma
Nuova legge elettorale, dove eravamo rimasti? Il punto - Videonews
News to go
Conti correnti, Agenzia Entrate accelera i pignoramenti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza