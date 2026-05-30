Weekend con sole e caldo poi Festa della Repubblica "divisa a metà": previsti temporali al Nord e clima ideale al Centro-Sud dopo un mese di maggio molto vivace sul fronte meteo.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che la dinamica atmosferica ci ha fatto vivere sulle montagne russe: dopo un inizio soleggiato, abbiamo affrontato un lungo periodo sottomedia che ci ha costretti a rispolverare i cappotti, per poi essere letteralmente travolti da una bolla rovente africana. Il caldo ha frantumato alcuni record storici del mese, spingendo i termometri fino a toccare i 37°C in Pianura Padana. Come la fisica dell'atmosfera impone, tutto questo calore in eccesso si è poi tradotto in imponenti cumulonembi, portando grandinate diffuse al Nord e fenomeni violenti che ricordano sempre più da vicino il clima equatoriale. Adesso, l'ultimo fine settimana del mese ci saluterà garantendoci una tregua dai fenomeni estremi. Torneranno temperature di stampo africano, specialmente sulle regioni settentrionali, ma fortunatamente senza l'incubo di improvvisi colpi di vento o grandinate devastanti. Sarà un weekend dominato dal sole. L'unica insidia reale sarà l'aumento dell'afa in Pianura Padana, che renderà il clima piuttosto opprimente. Solamente nella giornata di domenica è previsto qualche temporale in transito verso le pianure del Nord-Est, mentre sul resto del Paese il tempo si manterrà stabile. Il discorso cambia radicalmente allargando lo sguardo al Ponte della Festa della Repubblica. Assisteremo a una spaccatura netta della Penisola. Lunedì 1° giugno vedrà un primo, progressivo peggioramento a partire dal Triveneto, specialmente dal pomeriggio, con i fenomeni in successivo spostamento verso la Romagna. Martedì 2 giugno (Festa della Repubblica) sarà all’insegna del maltempo che si accanirà esclusivamente sul Nord Italia. Le piogge saranno più intense su Piemonte e Lombardia: inizieranno al mattino sui rilievi, per poi estendersi dal primo pomeriggio alle zone prealpine, alle aree pedemontane e all'adiacente Pianura Padana. Al contrario, le regioni centro-meridionali godranno di condizioni ampiamente soleggiate, accompagnate da temperature gradevoli e non eccessivamente calde. Il clima ideale per le gite fuori porta. Infine, entrando nelle previsioni a lunga scadenza, la notte successiva al 2 giugno, un vero e proprio fronte atlantico costringerà ad aprire gli ombrelli su buona parte del Settentrione, inaugurando una fase più incerta che coinvolgerà il resto della Penisola da metà settimana. Questo passaggio perturbato tra il 2 e il 3 giugno aprirà la porta a un periodo più fresco e instabile? Al momento i modelli meteorologici dicono il contrario.

Le proiezioni a lungo termine indicano già una nuova rovente rimonta dell'anticiclone africano per il weekend del 6-7 giugno.

Nel dettaglio

Sabato 30. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: qualche rovescio sulle Isole Maggiori interne.

Domenica 31. Al Nord: temporali di calore sulle Alpi, sole altrove. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato.

Lunedì 1. Al Nord: temporali in arrivo sul Nord-Est, sole altrove. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato.

Tendenza: 2 giugno, Festa della Repubblica, con temporali al Nord, caldo e soleggiato altrove.