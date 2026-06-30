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Sanità, Otto (Sda Bocconi): "Valore si costruisce sulla voce del paziente"

"Ai tavoli per coniugare innovazione e sostenibilità"

Monica Otto - (Adnkronos)
Monica Otto - (Adnkronos)
30 giugno 2026 | 14.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per coniugare innovazione e sostenibilità è fondamentale che la sanità italiana, ma direi la sanità globale, sia focalizzata e fondata sul valore. Il valore per definizione è un concetto multidimensionale, che non può solo soffermarsi sulla dimensione clinica, sicuramente fondamentale ma non sufficiente, o economica, ma deve tenere in considerazione dimensioni quali l'impatto organizzativo, l'impatto etico e l'impatto esperienziale del paziente. Ed è proprio qui che il paziente può fare la differenza, portando la propria voce e il proprio contributo attraverso evidenze ed esperienza, per creare appunto una sanità di vero valore". Così Monica Otto, associate professor of Practice e director for Executive Education in Government, Health e non Profit Sda Bocconi School of Management, intervenendo oggi a Milano all’evento ‘Pazienti in Agorà. Verso una cura più vicina per tutti', presso Sda Bocconi.

L'appuntamento “rappresenta una grande opportunità per creare un impatto vero per la sanità italiana in quanto mette al centro i pazienti e la loro esperienza - sottolinea Otto - Può contribuire ad accendere una luce rispetto alla voce dei pazienti, ma anche rispetto a quale contributo professionalizzato le associazioni di pazienti possono dare nel misurare e nell'interpretare il valore per la salute pubblica”.

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Tag
Pazienti in Agora’ Sanità italiana Innovazione Sostenibilità Valore del paziente
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