La scena ripresa con uno smartphone, la signora sarebbe andata "appositamente davanti all’hotel per difendere Chiara Ferragni"

“Fai andare la gente in galera per niente”. Queste le parole di una signora contro Selvaggia Lucarelli. Stando a quanto racconta un utente, che ha ripreso la scena con lo smartphone pubblicando poi il video su TikTok, la signora sarebbe “venuta appositamente davanti all’hotel per difendere Chiara Ferragni”, più volte presa di mira insieme a Fedez dalla giornalista. “Se continui a parlare chiamo i Carabinieri, quindi vedi di stare attenta”, intima Lucarelli. “Non sei capace di parlare con delicatezza”, ribatte la signora.

A difendere Lucarelli è Lorenzo Biagiarelli. Ma la signora non ci sta e si scaglia contro il fidanzato della giornalista: “Guarda che lei in grado di difendersi da sola, non è una scema”.