Santangelo (Regione Abruzzo): "Per ridurre rischio infortuni necessaria cultura della sicurezza"

"Cultura e sicurezza possono sembrare due temi lontani, ma in realtà si fondono: senza la cultura della sicurezza nella nostra comunità continueremo ad avere tanti infortuni nel mondo del lavoro". Così Roberto Santangelo, assessore Regione Abruzzo con deleghe alla Formazione, Istruzione, Ricerca e Università, Sociale, Cultura, intervenendo in occasione dell'evento "Cultura ed Economia della Prevenzione" svolto a ridosso della Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro e organizzato dall'Inail a L'Aquila, città Capitale italiana della cultura 2026