Sassi contro bus a Palermo, Amat: "E' emergenza, attivate ronde"

Bus dell'Amat, l'azienda di trasporto pubblico urbano di Palermo, ancora nel mirino dei vandali. Il nuovo raid ieri sera, intorno alle 21, in via Lanza di Scalea, nei pressi del centro commerciale Conca d'Oro, quando un gruppo di ragazzini ha preso di mira un mezzo della linea 614. Una raffica di sassi contro la vettura che ha mandato in frantumi il vetro lato guida, fortunatamente lasciando illesi l'autista e i passeggeri a bordo. Solo l'ultimo di una lunga sequela di danneggiamenti e aggressioni ai danni del personale. "Ci sono settimane in cui questi episodi si verificano quasi quotidianamente - dice all'Adnkronos il presidente dell'Amat, Giuseppe Mistretta -. Lo scorso mese, il 22, il 23 e il 24 gennaio, quindi per tre giorni consecutivi, i nostri mezzi sono stati presi di mira". Cinque in tutto i casi a gennaio. "L'anno non è iniziato nel migliore dei modi, è una media molto alta anche rispetto al 2024, quando le aggressioni agli autisti erano state 5 e i raid vandalici sui bus 36", spiega. Casi a cui vanno aggiunti - sempre lo scorso anno - gli assalti ai tram (7) e alle vetture di car sharing (13).

"E' un'emergenza in termini di sicurezza sia dei passeggeri che degli autisti, ma anche economica: avere dei mezzi fuori uso è un problema rilevante". Un danno per l'azienda tra i costi delle franchigie delle assicurazioni e mancato introito da contribuzione chilometrica e da biglietti quantificabile nel 2024 in circa 200mila euro. Le zone più a rischio restano il quartiere Zen, piazza indipendenza, la Stazione centrale, la zona dell'ospedale Civico. Nei mesi scorsi il presidente Mistretta era arrivato persino a proporre l'ipotesi di deviare il percorso di alcune linee. "E' giusto privare del servizio di trasporto pubblico il 99 per cento degli abitanti di un quartiere a causa di 10-20 ragazzini che non hanno capito che non è un gioco ma un pericoloso atto vandalico?", ragiona adesso. "Il nostro obiettivo è garantire la sicurezza al 100%", sottolinea e per farlo l'azienda di via Roccazzo ha messo in piedi un servizio di ronde, attivo da una settimana circa. "Facciamo seguire gli autobus da auto nelle zone più esposte, si tratta di un servizio di vigilanza privata a nostre spese - ed è un costo importante per l'azienda - che scorta i mezzi, per garantire assistenza in caso di raid e aggressioni. Il nostro personale sa che siamo con loro".

Anche l'ultimo 'attacco' di ieri sera è stato denunciato e sulla vicenda indagano i carabinieri. "Avvisiamo la Prefettura e le forze dell'ordine in tempo reale, il prefetto ha dimostrato assoluta sensibilità alle nostre richieste e ci ha assicurato sostegno". Resta, però, l'amarezza. "Il trasporto pubblico locale è un diritto e noi ce la stiamo mettendo tutta a garantire il servizio. Ma da soli non possiamo farcela, ognuno deve fare la propria parte. Anche i cittadini". (di Rossana Lo Castro)