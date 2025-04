Una donna di 26 anni è morta nella tarda mattinata di oggi, poco dopo mezzogiorno, alla stazione degli autobus di Riviera Trasporti ad Andora, in provincia di Savona. La vittima, secondo quanto si apprende, era residente a Imperia e originaria dell'Africa occidentale.

Da una prima ricostruzione, la donna, per cause ancora in via di accertamento, è stata investita da un autobus mentre si trovava sulla banchina insieme al compagno. La macchina dei soccorsi si è mossa immediatamente con l'intervento del 118 e della Croce Bianca di Andora. Allertati anche i vigili del fuoco, ma per la donna non c'è stato niente da fare. Le indagini su quanto accaduto sono affidate ai carabinieri che hanno già raccolto la testimonianza dell'autista Rt.