E' accaduto nella serata di domenica sulla carreggiata in direzione Catania, nei pressi di Resuttano (Caltanissetta)
Scende dalla sua auto per tentare di recuperare una valigia finita sulla carreggiata ma viene investito e muore. E' accaduto nella serata di ieri sulla carreggiata in direzione Catania dell'autostrada A19, nei pressi di Resuttano (Caltanissetta).
L'automobilista appena sceso dalla sua auto è stato subito investito da un'altra vettura, morendo sul colpo. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e le squadre Anas per la gestione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.