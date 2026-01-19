circle x black
Scende dall'auto per recuperare la valigia, muore investito sull'autostrada A19

E' accaduto nella serata di domenica sulla carreggiata in direzione Catania, nei pressi di Resuttano (Caltanissetta)

Un'ambulanza - (Fotogramma/Ipa)
19 gennaio 2026 | 07.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scende dalla sua auto per tentare di recuperare una valigia finita sulla carreggiata ma viene investito e muore. E' accaduto nella serata di ieri sulla carreggiata in direzione Catania dell'autostrada A19, nei pressi di Resuttano (Caltanissetta).

L'automobilista appena sceso dalla sua auto è stato subito investito da un'altra vettura, morendo sul colpo. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e le squadre Anas per la gestione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

incidente autostrada investimento
