Tre parole per l'estate che diventano una sorta di 'compiti delle vacanze' per ragazzi. A darli è Vincenzo Schettini, il prof. e divulgatore di fisica molto seguito sui social con la sua pagina 'lafisicachecipiace'.

"La scuola è finita ma vi darò tre cose che saranno le parole di questa estate e che mi auguro - dice in un video condiviso su Instagram - veramente vi spingano in questi tre mesi. La prima è lavoretti: se vi capita che qualcuno vuole una mano questa estate, che sia un nonno, che sia uno zio, che sia una persona che dice 'vieni in campagna, dammi una mano che devo togliere l'erba', fatelo - raccomanda il prof. - . Io vedo molti ragazzi che fanno i bagnini, lavorano nei ristoranti, fanno i camerieri. Se vi offrono di fare dei lavoretti fatelo ragazzi - insiste Schettini - perché lavorare dà un senso completamente diverso a quello che si è, cioè proprio cambi", dice.

"La seconda sono le lunghe chiacchierate. Fatevi lunghe chiacchierate seduti sulle sedie di plastica con gli altri, perché l'estate avrete molto più tempo per parlare, quindi fatelo. Terza cosa importante: il movimento. Ragazzi muovetevi - raccomanda il docente di fisica - che sia una passeggiata, una partita di calcio, un gioco sulla spiaggia, fate movimento. Perché il moto fa bene qua - afferma Schettini indicando la testa -. Se volete uscire dalla prigione del cellulare queste sono le tre cose da fare. Se volete rimanere in quella prigione in bocca al lupo, vi imprigionerà sempre di più, vi renderà sempre più schiavi, non glielo permettete. Sfruttate l'estate per fare queste cose, ragazzi", conclude.