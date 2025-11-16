circle x black
Schianto mortale sulla Statale 73 in Val di Chiana, vittima un ragazzo di 22 anni di Arezzo

Il giovane ha perso il controllo dell'auto che è uscita di strada andando a impattare contro due pini uccidendolo sul colpo

Ambulanza - Fotogramma
16 novembre 2025 | 19.19
Redazione Adnkronos
Un ragazzo di 22 anni è morto nel pomeriggio di oggi, domenica 16 novembre, in un drammatico incidente avvenuto sulla strada statale 73, all'altezza di Pieve al Toppo, frazione di Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo. La vittima, residente ad Arezzo e originaria della Moldavia, viaggiava in direzione del capoluogo quando, intorno alle 16:42, ha perso il controllo della propria auto. Il veicolo è uscito di carreggiata andando a impattare violentemente contro due pini a bordo strada.

L’urto è stato devastante e per il giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti l’ambulanza infermierizzata del 118 dell’Asl Toscana sud est, una Blsd della Croce Bianca, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Nonostante i tentativi di rianimazione, ogni sforzo si è rivelato vano. La salma è stata poi recuperata dalla Croce Bianca e trasferita all’obitorio dell’ospedale San Donato di Arezzo. La polizia municipale ha avviato i rilievi per stabilire le cause esatte dell’incidente.

