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Schifani visita sede 'Sicily by car': "Presenza concreta Regione"

Schifani visita sede 'Sicily by car':
27 maggio 2026 | 17.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono voluto venire a testimoniare di persona la vicinanza della Regione a Tommaso Dragotto, titolare di un'azienda oggetto di intimidazioni criminali. In un momento in cui si registra un aumento di episodi inquietanti ai danni di imprese del territorio, è necessario che le istituzioni dimostrino in modo concreto la loro presenza e la Regione vuole fare la propria parte, come ho voluto dimostrare personalmente oggi". A dirlo è stato il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che nel pomeriggio si è recato nella sede della Sicily by Car a Villagrazia di Carini, nel Palermitano. Nella notte un incendio ha distrutto una decina di auto parcheggiate fuori dalla società di noleggio.

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"Rigettiamo con decisione ogni atto che rischi di far ripiombare la Sicilia in un passato oscuro e che vanifichi gli sforzi che la società civile siciliana e le stesse istituzioni compiono quotidianamente", ha concluso Schifani.

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intimidazioni criminali incendio presenza istituzionale
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