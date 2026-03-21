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Sciame sismico nel Messinese, il terremoto più forte di magnitudo 4.1 vicino Castel di Lucio

Le scosse si sono susseguite a breve distanza nella stessa area

Sciame sismico nel Messinese, il terremoto più forte di magnitudo 4.1 vicino Castel di Lucio
21 marzo 2026 | 20.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Ingv-Roma alle 19:04 in provincia di Messina. L'epicentro a due chilometri a sud di Castel di Lucio e a una profondità di 26 chilometri.

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Un'altra scossa di magnitudo 3.7 si è verificata un minuto prima a 4 chilometri da Pettineo (profondità di 27 km). A seguire, dopo l'evento più intenso, altre due scosse: una di magnitudo 3.3 alle 19:06 sempre nella zona di Castel di Lucio (2 km N e a una profondità di 21 km) e poi alle 19:15 di magnitudo 3.2 (4 km N e a una profondità di 26 km).

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terremoti sciame sismico Messinese Messina news Sicilia news cronaca news
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