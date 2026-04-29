Scontro tra auto e furgone, 5 feriti a Palermo

Incidente stradale in via Rosario Nicoletti, alla periferia di Palermo, che ha coinvolte tra auto e un furgone. Coinvolte 5 persone che hanno riportato ferite di varie entità. Dalle 7.30 circa di stamattina, alcune squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate sul posto. Le persone ferite sono state trasportate negli ospedali più vicini. "Il traffico legato all'incidente si ripercuote sull'autostrada A29 Palermo-Mazara, dove si registrano diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni ed è stato necessario chiudere lo svincolo Sferracavallo", dicono i Vigili del fuoco.