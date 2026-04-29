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Scontro tra auto e furgone, 5 feriti a Palermo

Scontro tra auto e furgone, 5 feriti a Palermo
29 aprile 2026 | 10.06
Redazione Adnkronos
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Incidente stradale in via Rosario Nicoletti, alla periferia di Palermo, che ha coinvolte tra auto e un furgone. Coinvolte 5 persone che hanno riportato ferite di varie entità. Dalle 7.30 circa di stamattina, alcune squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate sul posto. Le persone ferite sono state trasportate negli ospedali più vicini. "Il traffico legato all'incidente si ripercuote sull'autostrada A29 Palermo-Mazara, dove si registrano diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni ed è stato necessario chiudere lo svincolo Sferracavallo", dicono i Vigili del fuoco.

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incidente stradale autostrada A29 Palermo Mazara
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