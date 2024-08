Hanno scritto il loro nome sul Ponte Vecchio, monumento simbolo di Firenze, ma sono stati colti sul fatto dalla polizia municipale che li ha multati. E sulla base della legge del 22 gennaio 2024 che ha inasprito le sanzioni amministrative in caso di distruzione, deterioramento e imbrattamento di beni culturali, ora due giovani turisti stranieri rischiano una sanzione fino a 40.000 euro.

Il fatto risale al pomeriggio di lunedì 12 agosto, come ha reso noto oggi il Comune. La pattuglia degli agenti del Reparto Quartiere 1 era in servizio sul Ponte Vecchio quando hanno notato i due giovani che stavano scrivendo con un pennarello nero i loro nomi su un muro del monumento. I due turisti, 21 e 23 anni sono stati accompagnati presso gli uffici della polizia municipale per gli atti previsti. Gli agenti in questo caso hanno applicato le nuove sanzioni amministrative introdotte della legge numero 6 che reca "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale"; ovvero una sanzione che va da 10.000 a 40.000 euro.

"Serve rispetto per la città, ora punizioni esemplari. Chi viene a Firenze deve rispettare i suoi monumenti e i fiorentini – commenta l'assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio –. Per questo ringrazio la Polizia Municipale, sempre impegnata nel contrasto ai comportamenti scorretti nel nostro centro storico, a tutela della legalità, del decoro urbano e dei nostri monumenti".