circle x black
Cerca nel sito
 

Scuola al via, il messaggio dell'ex ministra Azzolina: "Ragazzi, sognate senza paura"

L'ex ministra oggi è dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Biella II, (infanzia, primarie e medie).

Lucia Azzolina - (Fotogramma)
Lucia Azzolina - (Fotogramma)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
14 settembre 2026 | 12.41
Giselda Curzi
LETTURA: 1 minuti

"Noi abbiamo aperto oggi. Gli studenti sono contenti di tornare a scuola e il messaggio che vorrei rivolgere a loro è semplice: abbiate il coraggio di essere curiosi, di fare domande, di sbagliare e di ricominciare". Così all'Adnkronos Lucia Azzolina, ex ministro dell'Istruzione e attuale dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Biella II, (infanzia, primarie e medie).

"Non vivete la scuola come il luogo dei voti e delle verifiche, ma come uno spazio in cui scoprire chi siete, coltivare i vostri talenti e imparare a stare con gli altri. - sottolinea Azzolina - A tutti auguro un anno ricco di soddisfazioni, di incontri e di nuove scoperte. E agli studenti dico soprattutto: non abbiate paura di sognare in grande. La scuola è qui anche per aiutarvi a trasformare quei sogni in possibilità".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
scuola primo giorno
Vedi anche
Casini diventa nonno, gli auguri di La Russa in Senato - Video
Bonino, in fila per l'ultimo saluto: "Amica delle donne, lottava per i diritti di tutti" - Video
Bonino, Fini alla camera ardente: "Politica più povera senza di lei" - Video
Bonino, Gualtieri: "Grazie Emma, combattente dolce e tenace" - Video
Camera ardente Bonino, il feretro della leader radicale arriva in Campidoglio - Video
Jovanotti versione romanesca, l'autoironia per chiudere il concerto al Circo Massimo - Video
Venezia 83, Leone d'oro a 'Woman Unknown' di May el‑Toukhy - Video
Jovanotti in concerto al Circo Massimo: "Sono commosso da questo sentimento oceanico" - Video
Venezia 83, Malkovich: "Onorato per Coppa Volpi, mi dispiace non essere al Lido" - Video
Venezia 83, Premio Mastroianni a Malou Khebizi per '15/18 (A place to heal)' - Video
Venezia 83, Scamarcio: "Dedico questo premio a tutti i papà del mondo e anche al mio" - Video
Jovanotti, sul palco con Mobrici al Circo Massimo "senza confini, senza più guerre" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza