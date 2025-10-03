circle x black
Sede Leonardo a Torino: manifestanti pro Gaza vandalizzano le auto dei dipendenti - Foto

03 ottobre 2025 | 17.28
Dopo essersi staccato dal corteo principale promosso dai sindacati lo spezzone 'sociale' del corteo di manifestanti pro Palestina si è unito a quello degli studenti e ha raggiunto la sede torinese di Leonardo in corso Francia. Giunti davanti ai cancelli i dimostranti hanno tentato di avvicinarsi con delle scale per entrare all’interno ed hanno cominciato un lancio di oggetti e fumogeni a cui le forze dell’ordine hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni per disperderli. Dopo oltre mezz'ora, la protesta si è conclusa ma ha lasciato dietro di sé una scia di danneggiamenti. I manifestanti che cercavano di entrare hanno lanciato grosse pietre, petardi, fumogeni, cassonetti all’interno dello stabilimento. Nonostante il cordone delle forze dell’ordine, un gruppo di manifestanti è riuscito a scardinare il cancello del parcheggio, a entrare e a imbrattare alcune macchine, già pesantemente danneggiate dal lancio di pietre.

