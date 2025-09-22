circle x black
"Sei il preferito di nonno", aggredisce il fratello 14enne con una forchetta e viene arrestato

Il 20enne della provincia di Napol ha colpito il minore all'altezza del collo, sulle braccia e sulla spalla sinistra: voleva "punire" il nonno, in carcere per lesioni aggravate

Carcere - Fotogramma
22 settembre 2025 | 12.16
Redazione Adnkronos
Ha aggredito il fratello più piccolo, di 14 anni, perché è il "prediletto" del nonno. Questo quando accaduto a Giugliano in Campania, provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un 20enne. I militari quando sono arrivati nell'abitazione hanno trovato già il personale del 118 che stava prestando soccorso al minore, con evidenti ferite da taglio all’altezza del collo, sulle braccia e sulla spalla sinistra, per una prognosi giudicata di 30 giorni.

Nel ricostruire quanto accaduto, il 20enne ha ammesso di aver aggredito suo fratello con una forchetta per "punire il nonno". A suo dire, il piccolo è il suo prediletto e per questo motivo colpendo il ragazzino avrebbe fatto soffrire indirettamente lui. Il 20enne, incensurato, è stato arrestato per lesioni aggravate e trasferito in carcere.

