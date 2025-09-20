circle x black
"Si stava avventando su di me", lite tra il giornalista di Report e la scorta di Giuli - Video

Tensione a Fenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia

20 settembre 2025 | 22.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Stavo facendo le domande, non attentando alla sicurezza del ministro". Momenti di tensione stasera a Fenix, l'evento dei giovani di Fratelli d'Italia, tra la scorta del ministro della Cultura Alessandro Giuli e il cronista di Report Giorgio Mottola, che denunciato di essere stato trattenuto dalla sicurezza, che l’avrebbe tirato per la giacca, mentre insieme ad altri cronisti chiedeva al ministro se “trasformeranno la Biennale in un megafono del trumpismo”

