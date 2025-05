Servizio di psicologia nelle scuole del Lazio, l'iter della legge accelera

Entra nel vivo la proposta di legge che istituisce il Servizio di psicologia scolastica negli istituti del Lazio. L'iniziativa, di cui è primo firmatario il consigliere regionale di Forza Italia Cosmo Mitrano, prende le mosse dalla necessità di affrontare un tema urgente: la salute mentale tra i più giovani. Diverse indagini fotografano un disagio crescente con ansia e depressione in aumento tra gli adolescenti. Da qui l'idea di istituire un presidio psicologico permanente nelle scuole di ogni ordine e grado con l'obiettivo di tutelare il benessere psicofisico di studentesse e studenti, offrire supporto alle famiglie e al personale scolastico, e prevenire fenomeni di disagio, bullismo, dispersione scolastica e difficoltà relazionali e comportamentali.

"L'iter della pl n° 61 procede a passo spedito. Abbiamo superato in Commissione la fase emendativa, un step importante, e i tempi per l'Aula non dovrebbero essere lontani. C'è condivisione da parte di tutto il Consiglio regionale, del resto questo è un tema che non ha colori politici. Dare un supporto di questo tipo ai nostri figli, ai nostri studenti, significa innanzitutto offrire loro un ascolto in una società che sembra andare sempre più veloce. Una società che attraverso i social network distrae i ragazzi e li isola dalle relazioni. Ma che è anche distratta nei loro confronti: gli adulti, i genitori, presi dai loro impegni di lavoro, talvolta fanno mancare la vicinanza, l'attenzione che cercano", spiega all'Adnkronos Cosmo Mitrano evidenziando che per far tornare al centro i ragazzi, le agenzie educative devono collaborare tra loro. "Anoressia, bulimia, isolamento sono disturbi che colpiscono una percentuale importante degli adolescenti, poi c'è tutto il sommerso, quelli che non parlano, non denunciano, che nascondono. Non si può più far finta di niente: hanno bisogno di essere seguiti e di confronti. Una figura come quella dello psicologo scolastico, in grado di intervenire nelle situazioni di disagio e di criticità, è fondamentale. E questa è una opportunità che non va sprecata, una legge che può fare solo bene", continua Mitrano parlando di "una proposta all'avanguardia sul fronte delle politiche educative e attesa da tutto il mondo della scuola".

Ora la proposta di legge è attesa in Commissione Bilancio dove "saranno approfonditi gli aspetti finanziari", spiega Mitrano. La pl prevede una copertura finanziaria di 800.000 euro. Dopo il via libera della Commissione Bilancio, il testo tornerà alla IX Commissione - Politiche giovanili per il parere definitivo e sarà quindi trasmesso all’Aula del Consiglio Regionale per la discussione e approvazione finale.

Da parte sua, la consigliera regionale Pd Eleonora Mattia sostiene che “lo psicologo scolastico offre senza dubbio un servizio fondamentale per intercettare il disagio delle ragazze e dei ragazzi prima che questo si traduca in una dimensione disfunzionale. Per poter avere questo approccio più ampio, in un’ottica preventiva, credo che nelle scuole sia utile integrare le competenze dello psicologo con quelle del pedagogista, come ho proposto negli emendamenti al testo che presenterò in aula”.