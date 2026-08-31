Sicilia: nel weekend oltre 800 interventi Vigili fuoco

Fine settimana di intenso lavoro per i vigili del fuoco della Sicilia. "A causa delle elevate temperature e dei forti venti di questi giorni, tutto il territorio regionale è stato interessato da numerosi incendi di vegetazione, sterpaglie e aree boscate", dicono i Vigili del fuoco. Dal pomeriggio di venerdì fino ad oggi sono poco più di 800 gli interventi del personale Vigili del fuoco per l’estinzione di incendi di vegetazione. Per far fronte a questa situazione, è stato immediatamente potenziata la presenza di unità sul territorio. Oggi sono in servizio circa 750 unità di Vigili del fuoco alle quali si aggiungono circa 120 unità operative che operano sul territorio nell’ambito della campagna AIB 2026.

"Tutte le province sono state interessate da incendi di vegetazione, tra gli eventi di maggiore rilievo si evidenziano le località di Porto Palo, Casteltermini, Sciacca e Santa Margherita Belice (Agrigento); Polizzi Generosa, Ciminna, Caccamo, Borgetto e Belmonte Mezzagno (Palermo); Torre Makauda, Partanna e Poggioreale (Trapani) Mazzarino (Caltanissetta); Valguarnera Caropepe (Enna); Roccela Valdemone, Melia, Itala, Scaletta Zanclea, Letojanni e Castelmola (Messina); Chiaramonte Glufi (Ragusa); Augusta (Siracusa); Zafferana Etnea, Milo, Mascali, Santa Venera e Linguaglossa (Catania).

Sempre nel Catanese diverse squadre provenienti anche dai Comandi limitrofi sono state impegnati in due distinti incendi che hanno coinvolto rispettivamente una attività che si occupa dello stoccaggio e smaltimento della plastica ed un deposito di oli esausti. Le attività "sono state gestite sia da personale “a terra” con l’ausilio del personale del Corpo Forestale della regione Siciliana e delle squadre di volontari della protezione civile nonché con l’ausilio dei mezzi aerei; è stata infatti impegata l’intera flotta di elicotteri del Corpo Forestale, i Canadair e gli elicotteri della Flotta nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco".