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Sicurezza: a Roma un incontro su come affrontare le sfide del nuovo disordine globale

20 giugno 2026 | 15.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è svolto a Roma il seminario "Il sistema di sicurezza italiano di fronte alle sfide del nuovo disordine globale", promosso presso Europa Experience "David Sassoli", sede di rappresentanza del Parlamento europeo in Italia, nell'ambito del Corso di Alta Formazione "Leadership, Intelligence e Difesa" e organizzato da Spes Academy "Carlo Azeglio Ciampi", Fondazione Aises, ConnectED Mind e Società Italiana di Intelligence (Socint). Tra i temi trattati nel corso dell'incontro è stata approfondita l'evoluzione dello scenario strategico internazionale e il ruolo del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica nel supporto ai processi decisionali dello Stato. Particolare attenzione è stata dedicata ai nuovi modelli di gestione delle crisi e alle innovazioni introdotte dal Dpcm del 22 aprile 2026, volto a rafforzare il coordinamento interistituzionale e la capacità di risposta del sistema nazionale di fronte a minacce sempre più complesse e multidimensionali.

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