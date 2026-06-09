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Sicurezza alimentare, Gemmato: "Società italiana di tossicologia presidio per tutela salute"

Il sottosegretario alla Salute in un videomessaggio al congresso della Sitox, 'comunicazione del rischio priorità strategica'

Marcello Gemmato - Fotogramma
Marcello Gemmato - Fotogramma
09 giugno 2026 | 12.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"La tossicologia oggi più che mai rappresenta un presidio essenziale per la tutela della salute pubblica. In un contesto caratterizzato da sfide sempre più complesse il contributo della ricerca scientifica e della valutazione del rischio è decisivo per orientare le scelte delle Istituzioni e rafforzare la fiducia dei cittadini. Pensiamo all'emergere di contaminanti ambientali persistenti, alla diffusione di dossier naturali amplificata dai cambiamenti climatici, fino alla necessità di valutare la sicurezza di materiale e tecnologie innovativi. Ambiti nei quali la conoscenza tossicologica è indispensabile". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato in un videomessaggio inviato ai promotori del 23esimo congresso nazionale della Sitox – Società italiana di tossicologia – fino al 10 giugno a Bologna.

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"Un capitolo centrale è quello della sicurezza alimentare da sempre al centro dell'attenzione dei cittadini. Il ministero della Salute - ha ricordato Gemmato - è impegnato quotidianamente nel garantire elevati standard di tutela attraverso controlli lungo tutta la filiera, attività di monitoraggio e sorveglianza, valutazioni scientifiche e interventi tempestivi in caso di rischio. È un lavoro continuo che si fonda sulle collaborazioni tra Istituzioni, autorità sanitarie, comunità scientifica e operatori del settore, con l'obiettivo di garantire alimenti sicuri e una corretta informazione ai consumatori".

"Queste sfide non riguardano solo la comunità scientifica, ma coinvolgono direttamente i cittadini spesso esposti a informazioni frammentate o distorte. Per questo - ha aggiunto Gemmato - la comunicazione del rischio è una priorità strategica, deve essere chiara, trasparente e basata su evidenze solide, scientifiche, soprattutto in ambito sensibili come la sicurezza e chimica. Affrontare tutto questo richiede un approccio integrato e multidisciplinari di paradigma One health e oggi il riferimento imprescindibile. Riconoscere l'interconnessione tra la salute umana, animale e ambientale significa rafforzare la capacità di prevenzione e di risposta ai rischi emergenti". L' Italia "può contare su una comunità scientifica di altissimo livello e su un impegno costante di realtà come la Sitox, punto di riferimento per la ricerca e per il supporto alle politiche pubbliche" ha poi concluso.

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sicurezza alimentare marfcello gemmato tossicologia sitox congresso bologna
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