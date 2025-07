Sicurezza, generale Solazzo saluta Milano: "5.000 arresti, reati in calo"

Cinquemila arresti in meno di due anni, "tutti i casi più gravi risolti egregiamente", un "lavoro instancabile" dei carabinieri sul territorio, che rappresenta anche una "risposta" al problema della percezione della sicurezza, che resta, nonostante la "curva della delittuosità abbia invertito la tendenza". E' il bilancio dei 22 mesi trascorsi alla guida del comando provinciale dei carabinieri di Milano dal generale di brigata Pierluigi Solazzo, in vista del suo prossimo trasferimento come comandante della Legione carabinieri Toscana.

"Sono molto contento, anche se consapevole della responsabilità. La Toscana è una regione molto importante per l’Arma dei carabinieri, una realtà frizzante, che sta avendo una serie di problematiche che vanno affrontare con attenzione", ha detto il generale. Accanto all'entusiasmo per il nuovo incarico, il comandante non nasconde il "dispiacere" di lasciare Milano e "una squadra che è assolutamente all'altezza delle sfide che è chiamata a gestire".

SICUREZZA, SOLAZZO: "RISOLTI TUTTI I CASI PIU' GRAVI'

Nei quasi due anni alla guida del comando provinciale del capoluogo lombardo "tutti i casi più gravi sono stati risolti egregiamente" e "sotto il profilo della delittuosità la curva ha invertito la tendenza: abbiamo una diminuzione drastica del numero di reati". Tuttavia "le statistiche ci soddisfano poco, perché quello che conta è la percezione di sicurezza dei cittadini e noi lavoriamo per aumentarla. Sotto il profilo della sicurezza percepita, abbiamo cercato di rivitalizzare i carabinieri di quartiere e intensificato i rapporti con i comitati".

SICUREZZA, SOLAZZO: "IN STRADA AGGRESSIVITA' IN CRESCITA"

C'è poi il dato degli arresti, "circa 5.000 compiuti in questi 22 mesi". Un "successo" che Solazzo ha voluto "dedicare a tutti i carabinieri del comando provinciale di Milano che con lavoro instancabile non hanno mai fatto mancare loro contributo alle attività". In un contesto in cui per altro - ha sottolineato - "i carabinieri e tutte le forze di polizia tutti i giorni sulla strada si confrontano con un’aggressività in crescita da parte della criminalità. Svolgere il proprio servizio in strada è diventato molto oneroso e complicato. Glielo riconosco in pieno. E nonostante tutto, hanno tenuto la barra dritta e non hanno mai fatto un passo indietro, semmai l’hanno fatto in avanti".

SICUREZZA, SOLAZZO: "A MILANO APPARATO SICUREZZA DI ALTISSIMO LIVELLO"

Dopo l'attività dei carabinieri, il generale è passato a Milano. "Mi sono trovato bene qui e lascio una città in questo momento impegnata su tanti fronti", ha detto, sottolineando in particolare "il lavoro di squadra e la collaborazione tra tutte le istituzioni, che abbiamo continuato a perseguire, rinnovando moltissimo la collaborazione con la Polizia locale a Milano e in tutta la provincia, con Prefettura e Questura. Abbiamo costituito una bella squadra, non solo sul piano professionale ma anche personale: lascio una città in cui l’apparato, per quanto concerne la tutela e la sicurezza pubblica, è di altissimo livello, con attori competenti e attenti alla collaborazione".