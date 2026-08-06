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Sicurezza, Lazio: presentata proposta legge, più prevenzione di notte

Consiglio regionale del Lazio - (Adnkronos)
Consiglio regionale del Lazio - (Adnkronos)
06 agosto 2026 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Presentata oggi in Regione Lazio la proposta di legge regionale "Disposizioni per promuovere la sicurezza integrata", primo provvedimento nato dal Forum regionale "Le Città della Notte", promosso dal Consiglio regionale del Lazio.

Il testo punta a rafforzare la sicurezza integrata, sostenere i progetti di sicurezza locale, favorire la vivibilità delle aree urbane nelle ore serali e notturne e incentivare la collaborazione tra istituzioni, enti locali e operatori del settore. Tra le misure previste anche protocolli per la sicurezza notturna, potenziamento del trasporto pubblico serale e il "Pass per la sicurezza" per le guardie particolari giurate sui mezzi del trasporto pubblico locale.

"Il mondo della notte non è fatto solo di movida, ma di persone che vogliono divertirsi e anche riposare - ha detto il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma - L'obiettivo è ascoltare chi vive questo mondo, tutelare i lavoratori, garantire qualità e sicurezza per chi si diverte e per i genitori". Secondo Aurigemma, nell'ottica della prevenzione questa proposta rappresenta "una prima serie di norme per tutelare i lavoratori e chi ha il sacrosanto diritto al riposo".

Per Fabio Schiuma, segretario organizzativo del Forum "Le Città della Notte", "la notte non è solo movida". "La Roma by night è per popolazione il decimo comune italiano: ci sono tra le 50 e le 100mila persone che vivono la notte e meritano un'amministrazione all'altezza". "La notte non può essere gestita con improvvisazione e slogan: servono professionalità, competenza e serietà", ha concluso, ricordando che l'obiettivo è fare dell'intrattenimento notturno "un volano e non un problema o un fastidio".

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sicurezza prevenzione notte trasporto pubblico guardie particolari giurate
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