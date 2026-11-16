Sicurezza, sindaco Treviso: "Più carceri per fermare delinquenti seriali"

"A me interessa poco chi commette il reato, purché paghi. Sono d'accordo con il ministro Nordio: qualche galera in più aiuterebbe a fermare i delinquenti seriali." Lo ha detto il sindaco di Treviso Mario Conte, intervenendo a Treviso D'Autore, la rassegna in corso all'Auditorium Santa Caterina. Secondo Conte, i cittadini chiedono leggi più severe e la presenza delle forze dell'ordine. Soprattutto chiedono che "chi sbaglia paghi fino in fondo le sue responsabilità". Il sindaco ha denunciato i casi di delinquenti fermati più volte con "cinque o sei fogli di via in tasca": "la domanda è che cosa ci fanno ancora sul nostro territorio".

"Non ne faccio una questione di nazionalità", ha detto Conte ricordando però che "il 60% dei reati in città è commesso da comunità straniere", segno che "un processo di integrazione è mancato", con un peso anche della povertà. Sindaco dal 2018, con il mandato in scadenza nel 2028, Conte ha rivendicato il lavoro della sua giunta: "Sono il più scarso della mia squadra, ma mi prendo il merito di averli scelti". Tra i progetti ha citato la riqualificazione dell'ex macello, dedicata alle persone in difficoltà per aiutarle a tornare autonome, e gli spazi didattici realizzati con l'Università di Padova. Ha ricordato anche gli investimenti nel quadrante sud della città e nello sport, tra palestre di atletica e campi da rugby. Sul futuro, dopo dieci anni da sindaco e sette alla guida di Anci Veneto, ha concluso: "Amo questa città in modo viscerale. Se qualcuno vorrà approfittare della mia esperienza, sono a disposizione; altrimenti sarò onorato di continuare a servire la mia comunità".