circle x black
Cerca nel sito
 

Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione. Il legale: "Atto dovuto"

La sua difesa: "Siamo in grado di dimostrare che la ricostruzione è tanto balorda quanto i promotori e autori della denuncia. Siamo all'etica della 'monnezza'"

Alfonso Signorini
Alfonso Signorini
30 dicembre 2025 | 18.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'apertura dell'indagine è un atto dovuto, anche a tutela dell'indagato". Così l'avvocato Domenico Aiello all'Adnkronos commenta l'apertura di un'indagine a carico del suo assistito, Alfonso Signorini, per violenza sessuale ed estorsione. "Siamo in grado di dimostrare che la ricostruzione è tanto balorda quanto i promotori e autori della denuncia. Siamo all'etica della 'monnezza'". "Non siamo affatto preoccupati - aggiunge il penalista - e siamo a disposizione dei magistrati".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
signorini indagato signorini oggi signorini indagato oggi signorini oggi indagato
Vedi anche
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza