circle x black
Cerca nel sito
 

Manovra, oggi il voto finale. Giorgetti: "Pensioni? Vedremo nel 2026"

Dalle 11 al via le dichiarazioni di voto e il via libera definitivo al testo: entro le 13 la votazione finale

30 dicembre 2025 | 08.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo la conferma dell'Aula della Camera alla fiducia sulla manovra (con 219 sì, 125 no e 3 astenuti), alle 11 di oggi martedì 30 dicembre inizieranno le dichiarazioni di voto e il via libera definitivo al testo: la votazione finale avverrà entro le 13.

Giorgetti: "Stop aumento età pensionabile Lega? Vedremo nel 2026"

Ieri c'è stato il via libera all’ordine del giorno alla manovra presentato dalla Lega per sospendere l'aumento dell'età pensionabile, con parere favorevole del governo e senza riformulazioni. Il testo impegna l’esecutivo a "valutare l'opportunità di riconsiderare la misura" che prevede un aumento dei requisiti pensionistici di un mese dal 2027 e di tre mesi dal 2028, adottando “le opportune iniziative normative volte a sospendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, tale aumento".

A margine dei lavori, a chi gli chiedeva dell'odg presentato dalla Lega, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha risposto: "Favorevole chiaramente, come ogni ordine del giorno che si rispetti". "Noi siamo intervenuti per ridurre l'aumento, perché automaticamente aumentava di tre mesi dal 2027", ha ricordato il ministro. "L'abbiamo ridotto, abbiamo dovuto coprirlo con più di un miliardo. La Lega chiede di ridurlo ulteriormente, vedremo nel 2026", ha chiosato Giorgetti.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
manovra 2025 manovra 2026 manovra via libera oggi manovra testo definitivo
Vedi anche
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza