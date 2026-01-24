Il 45enne era alla guida di una Bmw che è stata centrata da un camioncino dell'Amsa, terminando la sua corsa contro un'altra vettura

Gravissimo incidente oggi, sabato 24 gennaio, in corso Sempione a Milano. All'alba di oggi, sabato 24 gennaio, è morto Simone Bonino bodyguard dei vip tra cui Alberto Genovese.

La dinamica dell'incidente

Il mezzo dell'azienda Amsa, che gestisce la raccolta dei rifiuti proveniva dalla periferia, quando ha centrato l'auto guidata dal 45enne che arrivava da destra e avrebbe avuto la precedenza. Dopo l'urto la Bmw è stata trascinata in avanti, abbattendo semaforo e cartelli stradali, fino a terminare la sua corsa contro un'altra auto che arrivava dalla direzione opposta. Bonino è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli in codice rosso, dove ne è stata dichiarata la morte.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Areu 118 e gli agenti della polizia locale di Milano, per i rilievi del sinistro.

Chi era la vittima

Ex bodyguard di Alberto Genovese, il 45enne ha lavorato per moltissimi vip, tra cui Massimo Boldi e Samira Lui. Le ultime storie su Instagram, dove ha scelto come immagine di profilo una foto insieme a Mike Tyson, risalgono a ieri pomeriggio: Bonino è insieme al modello e attore Alex Belli nel punto vendita di una nota catena di paninoteche a Milano. Un'ora più tardi un'immagine di piazza Duomo. Poi, alle 5 di questa mattina, lo schianto fatale con il mezzo dell'Amsa. Le indagini sono affidate alla Polizia locale.

Il cordoglio dell'Amsa

"Profondo cordoglio e vicinanza" da Amsa alla famiglia della vittima. "In attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti in corso - prosegue la nota - Amsa si è immediatamente messa a disposizione delle autorità competenti per contribuire a chiarire ogni aspetto dell’accaduto e accertare la dinamica dell’incidente".