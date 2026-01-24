circle x black
Cerca nel sito
 

Morto in un incidente a Milano Simone Bonino, ex bodyguard di Alberto Genovese

Il 45enne era alla guida di una Bmw che è stata centrata da un camioncino dell'Amsa, terminando la sua corsa contro un'altra vettura

La vittima Simone Bonino, ex bodyguard di Alberto Genovese
La vittima Simone Bonino, ex bodyguard di Alberto Genovese
24 gennaio 2026 | 11.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Gravissimo incidente oggi, sabato 24 gennaio, in corso Sempione a Milano. All'alba di oggi, sabato 24 gennaio, è morto Simone Bonino bodyguard dei vip tra cui Alberto Genovese.

La dinamica dell'incidente

Il mezzo dell'azienda Amsa, che gestisce la raccolta dei rifiuti proveniva dalla periferia, quando ha centrato l'auto guidata dal 45enne che arrivava da destra e avrebbe avuto la precedenza. Dopo l'urto la Bmw è stata trascinata in avanti, abbattendo semaforo e cartelli stradali, fino a terminare la sua corsa contro un'altra auto che arrivava dalla direzione opposta. Bonino è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli in codice rosso, dove ne è stata dichiarata la morte.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Areu 118 e gli agenti della polizia locale di Milano, per i rilievi del sinistro.

Chi era la vittima

Ex bodyguard di Alberto Genovese, il 45enne ha lavorato per moltissimi vip, tra cui Massimo Boldi e Samira Lui. Le ultime storie su Instagram, dove ha scelto come immagine di profilo una foto insieme a Mike Tyson, risalgono a ieri pomeriggio: Bonino è insieme al modello e attore Alex Belli nel punto vendita di una nota catena di paninoteche a Milano. Un'ora più tardi un'immagine di piazza Duomo. Poi, alle 5 di questa mattina, lo schianto fatale con il mezzo dell'Amsa. Le indagini sono affidate alla Polizia locale.

Il cordoglio dell'Amsa

"Profondo cordoglio e vicinanza" da Amsa alla famiglia della vittima. "In attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti in corso - prosegue la nota - Amsa si è immediatamente messa a disposizione delle autorità competenti per contribuire a chiarire ogni aspetto dell’accaduto e accertare la dinamica dell’incidente".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente auto oggi incidente auto milano incidente auto oggi milano incidente oggi milano ultime notizie
Vedi anche
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza