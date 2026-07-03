circle x black
Cerca nel sito
 

Sla, papà di Silvia Codispoti: "Casa in suo ricordo è porta aperta all'inclusione"

'Spero che il suo esempio sia di aiuto a molte persone, vogliamo combattere l'isolamento'

Giuseppe Codispoti - Ufficio stampa
Giuseppe Codispoti - Ufficio stampa
03 luglio 2026 | 17.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Con la Casa di Silvia abbiamo fatto un gesto che di per sé non ci è costato molto. Spero che l'esempio dato da Silvia sia di aiuto anche a persone con disabilità e alle loro famiglie, perché molte di loro non escono più di casa. C'è una signora che starà qui con noi una settimana, che non usciva di casa, ma è riuscita a raggiungerci. Per lei sarà sicuramente un momento di vacanza, ma anche un modo per non rimanere chiusa in casa". Lo ha detto Giuseppe Codispoti, partecipando oggi a Savona all'inaugurazione dell'appartamento accessibile che trasforma il ricordo di sua figlia Silvia in aiuto concreto. Un progetto promosso da Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. La 'Casa di Silvia' permetterà infatti a persone con disabilità e alle loro famiglie di vivere esperienze di vacanza accessibile in autonomia, in stretta connessione con il progetto 'Lo Scaletto senza Scalini', la spiaggia simbolo dell'inclusione sul litorale savonese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
malattie rare sla silvia codisposti savona casa di silvia inclusione
Vedi anche
Piano casa, novità e impatto sull'emergenza abitativa
Wimbledon, Kate Middleton 'bigliettaia' per un giorno - Video
Maltempo a Bagnoli, crolla il palco del concerto all'ex Base Nato: le immagini impressionanti
News to go
Sciopero nazionale trasporto aereo domenica 5 luglio: fasce orarie garantite
Cristiano Ronaldo in lacrime con i tifosi, la festa del Portogallo dopo la vittoria contro la Croazia - Video
Emma a Rock in Roma, serata tra amici con Elisa, Amoroso e Annalisa
Lazio, migliaia di tifosi al corteo contro Lotito tra cori e bandiere - Video
Usa, a villa Taverna a Roma i festeggiamenti per il 4 luglio - Video
Massiccio attacco russo sull'Ucraina, i soccorsi a Kiev tra gli edifici distrutti - Video
Pierre Coffin: "I Minions tornano al cinema come non li avete mai visti" - Video
Le musiche del mondo di Tim Burton incantano Roma, l'esibizione di Danny Elfman - Video
Funerali agente morto durante inseguimento, applausi sulle note di 'Hallelujah' per Francesco Imprezzabile


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza