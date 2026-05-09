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Sla, Sabatelli (Nemo Roma): "Presenza di Papa Leone ridà forza ai nostri cuori"

'Affrontare la malattia è molto difficile e, a volte, può far emergere un senso di sconfitta che sembra non finire mai'

Mario Sabatelli, direttore del Centro clinico NeMO Roma 'Armida Barelli' del Policlinico Gemelli - (foto Adnkronos)
Mario Sabatelli, direttore del Centro clinico NeMO Roma 'Armida Barelli' del Policlinico Gemelli - (foto Adnkronos)
09 maggio 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Affrontare la sclerosi laterale amiotrofica (Sla) è molto difficile e, a volte, può far emergere un senso di sconfitta che sembra non finire mai. Oggi siamo qui perché Papa Leone possa ridare forza ai nostri cuori: con il cuore si possono raggiungere risultati straordinari. La sua presenza, la sua preghiera e la sua benedizione sono per noi molto importanti". Così Mario Sabatelli, direttore del Centro clinico NeMO Roma 'Armida Barelli' del Policlinico Gemelli, durante il corteo organizzato da Aisla in occasione dell’Assemblea nazionale 2026 dell'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, oggi a Roma.

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La giornata si è aperta con una marcia dal forte valore simbolico: oltre 200 persone tra pazienti con Sla, familiari, volontari e rappresentanti territoriali hanno lasciato insieme la sede dell’assemblea per dare vita a un corteo silenzioso e determinato. Il percorso è partito da piazzale dei Tribunali e si è snodato lungo via della Conciliazione, fino alla conclusione con un’udienza privata con Papa Leone XIV.

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malattie rare sla udeinza papa aisla
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