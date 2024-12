Una slitta di Babbo Natale, ritenuta non in regola, fermata dai carabinieri e la festa della scuola salta. E' accaduto domenica sera a Montegrotto Terme (Padova), sollevando un polverone di polemiche in paese. “I carabinieri di certo non volevano rovinare la festa dei bambini, quando abbiamo fermato la ‘slitta’ o quello che è, perché la manifestazione doveva ancora cominciare”, tiene a precisare oggi all’Adnkronos il tenente Diego Del Tufo, comandante della stazione dei carabinieri di Abano Terme.

I suoi uomini, domenica sera hanno fermato e bloccato alla circolazione il veicolo a motore addobbato come la slitta di Babbo Natale, facendo saltare la tradizionale festa natalizia della scuola materna Maria Immacolata. “Il punto è che non abbiamo proprio capito di che mezzo si trattasse e quindi abbiamo chiesto alla scuola di farci avere la relativa documentazione per la quale ha 30 giorni di tempo. Infatti, non abbiamo ancora fatto alcuna contravvenzione, dipenderà dai documenti. Se sotto ha il motore di una Ferrari è una cosa, se invece ha quello di un monopattino le cose cambiano, come il fatto di dover essere omologato, di avere una targa e l’assicurazione per circolare. Allo stato attuale la slitta è semplicemente bloccata” spiega il comandante, che ribadisce che nulla c’entra l’entrata in vigore del nuovo codice della strada: “L’avessimo fermato in agosto sarebbe stata la stessa cosa”.

A Montegrotto la vicenda ha acceso le polemiche, non solo per la festa per i bambini che è saltata all'improvviso, ma anche perché la manifestazione con la slitta motorizzata di Babbo Natale si tiene da molti anni e mai era stata fermata prima d'ora. Nemmeno dalla Polizia locale, sempre avvertita dalla scuola, che mai aveva avuto nulla da ridire nei riguardi della slitta motorizzata senza targa.