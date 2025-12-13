Solidarietà, a Roma concerto di Natale della fondazione Bambino Gesù del Cairo

Si è svolto ieri a Roma il concerto di Natale della Fondazione Bambino Gesù del Cairo ETS, presso il Santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale, con oltre 700 persone presenti. Presieduto da mons. Yoannis Lahzi Gaid, già Segretario di papa Francesco, l’evento rappresenta ogni anno un momento in cui arte, musica e spiritualità si incontrano, trasmettendo valori universali di solidarietà, fratellanza e impegno sociale. “Questa edizione- sottolinea una nota degli organizzatori- ha un valore storico: è la prima realizzata dopo la trasformazione dell’Associazione in Fondazione, confermando la solidità, la credibilità e la dedizione dei volontari, e rafforzando l’impegno istituzionale verso i più vulnerabili”.

L’Associazione Bambino Gesù del Cairo è nata nel 2019 a seguito della sottoscrizione del Documento sulla Fratellanza Umana e la Convivenza Comune, firmato ad Abu Dhabi da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. L’Associazione, oggi trasformata in Fondazione, costituisce il testamento spirituale di papa Francesco. Tra le principali opere promosse dalla Fondazione si annoverano l’Orfanotrofio “Oasi della Pietà”, una “Casa della dignità” per 300 bambini, dotata di una scuola di cucina gestita dallo chef internazionale Francesco Mazzei, che offre educazione, affetto e competenze professionali per garantire un futuro sereno; il Progetto Ospedale “Bambino Gesù del Cairo”, eccellenza sanitaria per mamme e bambini bisognosi in partnership con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; la Rete Solidale “Fratello”, che nel 2024 ha distribuito oltre 35.000 pasti alle comunità più povere; le Cliniche Mobili “Salus”, sanità su ruote che raggiunge le regioni più remote offrendo assistenza pediatrica gratuita in collaborazione con il Policlinico Gemelli e l’Ospedale Bambino Gesù; e la Casa della Speranza in Italia, rifugio sicuro per donne vittime di violenza e tratta con supporto psicologico, medico e legale.