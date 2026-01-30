Specialmente diversi, focus sull'autismo ad Assago. "Costruiamo una comunità inclusiva"

Una serata promossa dalla lista civica Assago Nel Cuore e l'associazione culturale Idee in Movimento per conoscere potenzialità e sfide di chi convive con questa condizione. "Non è solo una questione di famiglia, coinvolge cittadini e istituzioni"

"Noi siamo ciò che ti è sfuggito, siamo un milione di cose più una", 'specialmente diversi'. I ragazzi autistici e le loro famiglie si raccontano, anche attraverso le testimonianze di esperti ed esponenti del mondo associativo, in un incontro promosso ad Assago (Milano) per esplorare "con empatia e consapevolezza le straordinarie potenzialità e le sfide uniche" di chi vive con questa condizione neuroevolutiva sempre più diffusa. Un incontro per tutti, a ingresso libero, perché l'autismo "coinvolge non solo le persone direttamente interessate, ma anche le famiglie e l'intera comunità". Si intitola 'Special-mente diversi' l'evento in programma giovedì 5 febbraio alle 21 nella Sala Castello al Centro Civico di Assago (via Roma 1). Obiettivo: promuovere l'inclusione, la consapevolezza, l'attenzione istituzionale, spiegano i promotori della serata di approfondimento, la lista civica Assago Nel Cuore e l'associazione culturale Idee in Movimento.

"L'incontro - si legge nella presentazione - si propone come momento di ascolto, analisi e sensibilizzazione, rivolto a tutta la cittadinanza, inclusi coloro che non sono direttamente coinvolti, ma che possono confrontarsi con questa realtà in ambito scolastico, lavorativo o sociale". E' un fenomeno, spiegano gli organizzatori, che "sollecita le istituzioni a garantire supporto concreto, inclusione reale e una comprensione più approfondita dei bisogni dei soggetti e dei nuclei familiari" interessati. E l'appuntamento di giovedì prossimo rientra in un percorso più ampio, "volto a promuovere una cultura inclusiva e a stimolare un dialogo costruttivo tra cittadini, associazioni e amministrazioni sui disturbi dello spettro autistico".

Sarà un racconto a più voci, voci da settori diversi che potranno contribuire a comporre un ritratto più completo possibile della realtà dell'autismo. Interverranno rappresentanti dell'associazione 'Un Ponte nella Vita' - Désirée Scassa e Romina Leva - condividendo progetti ed esperienze personali di genitori; Anna Cilea, analista del comportamento; Roberta Tisci, giurista d'impresa e caregiver; Cristina Garzella, docente di scuola dell'infanzia e coordinatrice pedagogica; Marco La Rosa, allenatore e preparatore atletico paralimpico. La serata sarà moderata da Roberta Vieri, consigliere comunale (Assago nel cuore). "L'incontro mira a promuovere consapevolezza e comprensione: condividere esperienze e vissuti - assicurano i promotori della serata - consente di ridurre l'isolamento, di diffondere conoscenze corrette e costruire una comunità più informata, inclusiva e sensibile alle esigenze delle persone con autismo".