circle x black
Cerca nel sito
 

Specialmente diversi, focus sull'autismo ad Assago. "Costruiamo una comunità inclusiva"

Una serata promossa dalla lista civica Assago Nel Cuore e l'associazione culturale Idee in Movimento per conoscere potenzialità e sfide di chi convive con questa condizione. "Non è solo una questione di famiglia, coinvolge cittadini e istituzioni"

Specialmente diversi, focus sull'autismo ad Assago.
30 gennaio 2026 | 14.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Noi siamo ciò che ti è sfuggito, siamo un milione di cose più una", 'specialmente diversi'. I ragazzi autistici e le loro famiglie si raccontano, anche attraverso le testimonianze di esperti ed esponenti del mondo associativo, in un incontro promosso ad Assago (Milano) per esplorare "con empatia e consapevolezza le straordinarie potenzialità e le sfide uniche" di chi vive con questa condizione neuroevolutiva sempre più diffusa. Un incontro per tutti, a ingresso libero, perché l'autismo "coinvolge non solo le persone direttamente interessate, ma anche le famiglie e l'intera comunità". Si intitola 'Special-mente diversi' l'evento in programma giovedì 5 febbraio alle 21 nella Sala Castello al Centro Civico di Assago (via Roma 1). Obiettivo: promuovere l'inclusione, la consapevolezza, l'attenzione istituzionale, spiegano i promotori della serata di approfondimento, la lista civica Assago Nel Cuore e l'associazione culturale Idee in Movimento.

"L'incontro - si legge nella presentazione - si propone come momento di ascolto, analisi e sensibilizzazione, rivolto a tutta la cittadinanza, inclusi coloro che non sono direttamente coinvolti, ma che possono confrontarsi con questa realtà in ambito scolastico, lavorativo o sociale". E' un fenomeno, spiegano gli organizzatori, che "sollecita le istituzioni a garantire supporto concreto, inclusione reale e una comprensione più approfondita dei bisogni dei soggetti e dei nuclei familiari" interessati. E l'appuntamento di giovedì prossimo rientra in un percorso più ampio, "volto a promuovere una cultura inclusiva e a stimolare un dialogo costruttivo tra cittadini, associazioni e amministrazioni sui disturbi dello spettro autistico".

Sarà un racconto a più voci, voci da settori diversi che potranno contribuire a comporre un ritratto più completo possibile della realtà dell'autismo. Interverranno rappresentanti dell'associazione 'Un Ponte nella Vita' - Désirée Scassa e Romina Leva - condividendo progetti ed esperienze personali di genitori; Anna Cilea, analista del comportamento; Roberta Tisci, giurista d'impresa e caregiver; Cristina Garzella, docente di scuola dell'infanzia e coordinatrice pedagogica; Marco La Rosa, allenatore e preparatore atletico paralimpico. La serata sarà moderata da Roberta Vieri, consigliere comunale (Assago nel cuore). "L'incontro mira a promuovere consapevolezza e comprensione: condividere esperienze e vissuti - assicurano i promotori della serata - consente di ridurre l'isolamento, di diffondere conoscenze corrette e costruire una comunità più informata, inclusiva e sensibile alle esigenze delle persone con autismo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
autismo famiglie comunità inclusione assago serata di approfondimento
Vedi anche
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video
News to go
Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza