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Sterminò la famiglia, Elia Del Grande è evaso di nuovo

L'autore della 'strage dei fornai' sarebbe dovuto rientrare nella casa lavoro di Alba dopo una licenza di 11 ore. E invece ha fatto perdere le sue tracce

Elia Del Grande durante il processo per il triplice omicidio della famiglia e durante l'evasione nel novembre 2025 - Fotogramma /Ipa
Elia Del Grande durante il processo per il triplice omicidio della famiglia e durante l'evasione nel novembre 2025 - Fotogramma /Ipa
06 aprile 2026 | 22.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Elia Del Grande, l'autore della 'strage dei fornai', è evaso di nuovo. Sarebbe dovuto rientrare ieri sera nella casa lavoro di Alba (Cuneo) dopo una licenza di 11 ore. E invece ha fatto perdere le sue tracce. Secondo quanto riferisce Donato Capece, segretario generale del Sappe, il 50enne di Cadrezzate era con il cappellano e doveva far ritorno alle 21 nella casa lavoro dove prestava servizio, come volontario, presso la Caritas. Il prete si è accorto della sua scomparsa alle 20,30 facendo scattare così l'allarme.

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Elia Del Grande, condannato per il triplice omicidio della famiglia nel 1998, si era allontanato anche lo scorso 30 ottobre dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia (Modena). Ora è caccia all'uomo con particolare attenzione sul suo luogo d'origine, Cadrezzate, in provincia di Varese, dove fu rintracciato l'ultima volta che fuggì.

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elia del grande strage dei fornai elia del grande omicidio famiglia
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