Bollino arancione in 4 città, domani in 6. Roma in giallo oggi, domani allerta 2 nella capitale

Stop almeno per ora al caldo record e afoso che ha stretto l'Italia nella sua morsa a causa dell'anticiclone africano. Complice il maltempo in diverse zone della Penisola, l'afa sembra allentare la presa in questo inizio di settimana, con tre giorni di seguito senza bollino rosso: ieri, oggi martedì 6 agosto e domani.

Nessuna città con il livello di rischio 3, il massimo livello di allerta per le ondate di calore, stando all'ultimo bollettino del ministero della Salute sui 27 capoluoghi monitorati. Dopo la giornata di ieri, dove a dominare sono stati i bollini gialli (allerta 1) seguiti dai verdi (rischio zero), oggi e domani rispunta qualche bollino arancione, livello di rischio 2. Oggi martedì 6 agosto riguarderà 4 città (Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia) e domani le città diventeranno 6: Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia e Roma. Oggi la Capitale è in giallo.